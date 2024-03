Corredor Turístico segue com programação no Centro Cultural de São Francisco e na Academia Paraibana de Letras

O projeto Música no Centro – Corredor Turístico Duque de Caxias está de volta com mais uma série de apresentações nesta quarta (20), quinta (21) e sexta-feira (22). As apresentações têm início no polo da Academia Paraibana de Letras (APL), às 17h, e em seguida no Centro Cultural de São Francisco (CCSF) às 18h. Os interessados em prestigiar essas performances podem garantir seu lugar acessando o Sympla e obtendo o voucher de entrada através dos links disponíveis.

Nesta quarta-feira (20), no polo da APL, se apresenta o Combo Instrumental da Big Band Rubacão Jazz, que promete encantar o público. Com uma formação sólida composta por Rodrigo Alves (sanfona), Diego Rafael (guitarra), Hermano de Paula (baixo), Fábio Lima e Alan Silva (bateria e percussão), o grupo vai apresentar um repertório que passeia por clássicos nordestinos e músicas brasileiras. Já no CCSF, a soprano Izadora França e o pianista Lucas Bojikian iniciam as apresentações com a emotiva Ave Maria de Johann Sebastian Bach (1685-1750)/ Charles-François Gounod (1818-1893), seguida por música de câmara.

Na quinta-feira (21), a APL receberá a energia contagiante da Big Band Rubacão Jazz, a partir das 17h, enquanto no CCSF a dupla Izadora França e Lucas Bojikian abrirá as apresentações com a Ave Maria, seguida pelos grupos Auros e Santa Cecília Ensemble.

As apresentações continuam na sexta-feira (22), com o Naipe de Saxofones da Rubacão Jazz, seguido novamente pela performance da soprano Izadora França e do pianista Lucas Bojikian no CCSF.

Izadora França – Natural de João Pessoa, a artista iniciou os estudos musicais com a mãe, Fátima França. Aos cinco anos, já integrava o Coral Infantil da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), sob a regência de João Gadelha, atuando como coralista e solista. Completou sua formação musical na UFPB, estudando teoria e violino com Yerko Tabilo, e graduou-se em Bacharelado de Música com habilitação em violino. Participou de várias orquestras e integrou o Coro de Câmara Villa-Lobos de 2002 a 2007. Como cantora, gravou diversos CDs e foi membro da Orquestra de Câmara da Cidade de João Pessoa de 2005-2013.

Estudou canto com vários professores e participou de master classes renomadas. Foi fundadora do Quarteto de Cordas e Voz – Quarta Justa, atuando como primeiro violino e cantora. Participou do Festival Internacional de Música de Campos do Jordão, em 2010, e teve atuações destacadas como soprano solista. Entre 2008 e 2013, foi professora de violino e, em 2013, ingressou no Madrigal da Universidade Federal da Bahia. Realizou várias apresentações solistas em Salvador, retornando a João Pessoa em 2020 para se dedicar ao Coral Gazzi de Sá e ao projeto de extensão da UFPB. Recentemente, participou do Festival de Ópera de Pernambuco, em 2022 e 2023, interpretando papéis principais.

Quarteto Auros – É um grupo de Música de Câmara composto por Clarinete, Oboé, Flauta e Fagote, e é reconhecido por ser o primeiro conjunto nessa formação no Nordeste Brasileiro. A história da formação desse quarteto é marcada por uma amizade profunda entre seus membros. Amantes da música de câmara, esses amigos se reuniram em busca de uma sonoridade única, unindo seus talentos individuais para criar uma experiência musical cativante. Com dedicação e paixão pela música, o quarteto Auros tornou-se um exemplo de inovação musical na região Nordeste do Brasil, encantando o público com sua interpretação única e energia contagiante.

Corredor Turístico – O projeto tem por objetivo promover um ambiente cultural vibrante, reconhecendo a forte presença da atividade musical em João Pessoa. Com quatro meses de apresentações, de janeiro a abril, em dois diferentes locais, todas as quartas, quintas e sextas-feiras, busca-se dar destaque ao patrimônio histórico da Capital.

Serviço:

Projeto Corredor Turístico – Música no Centro

Quarta-feira (20)

Polo Academia Paraibana de Letras (APL)

Horário: 17h

Atrações: Combo Instrumental da Big Band Rubacão Jazz

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/combo-instrumental-rubacao-jazz/2385916

Polo Centro Cultural de São Francisco (CCFS)

Horário: 18h

Atrações: Soprano Izadora França, Lucas Bojikian (piano)

Ingressos: https://www.sympla.com.br/musica-no-centro—sao-francisco__2386012

Quinta-feira (21)

Polo Academia Paraibana de Letras (APL)

Horário: 17h

Atrações: Big Band Rubacão Jazz

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/big-band-rubacao-jazz/2385934

Polo Centro Cultural de São Francisco (CCFS)

Horário: 18h

Atrações: Soprano Izadora França, Lucas Bojikian (piano), Auros e Santa Cecília Ensemble

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/naipe-de-saxofones-da-rubacao-jazz/2385963

Sexta-feira (22)

Polo Academia Paraibana de Letras (APL)

Horário: 17h

Atrações: Naipe de Saxofones da Rubacão Jazz

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/naipe-de-saxofones-da-rubacao-jazz/2385963

Polo Centro Cultural de São Francisco (CCFS)

Horário: 18h

Atrações: Soprano Izadora França, Lucas Bojikian (piano)

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/musica-no-centro-sao-francisco/2385993