A filiação de Bruno ao União Brasil em 10 pontos; confira

O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, assinou a ficha de filiação do partido União Brasil, neste domingo (17). Um momento de tentar demonstrar força no projeto de reeleição. Deixou o PSD, hoje comandado pela principal adversária política, a senador Daniella Ribeiro.

Abaixo, a filiação em 10 pontos. Confira.

1. O prefeito Bruno chegou e se manteve com sorriso rasgado e eufórico. “A maior filiação do mundo”, disse.

2. Romero Rodrigues, antecessor e “principal cabo eleitoral em 2020”, não foi. Alegou compromisso em Brasília. A ausência acendeu a chama de esperança da oposição, que espera o rompimento.

3. Veneziano chegou ao evento ao lado de Bruno e Efraim e, no discurso, disse que não é hora de desunião. Muitos entenderam como indireta a Romero. “Não há espaço para sentimentos que apequenem a Campina Grande e querem ou tentam produzir desunião não cabem neste instante”, disse.

4. Ausência do deputado estadual Tocar Correia Lima foi sentida. Ainda do grupo de Bruno, “unha e carne” com Romero, alegou compromissos no Cariri. Deixou uma mensagens nas redes sociais, com uma justificativa antecipada. Ausência prova mais uma vez o distanciamento.

5. Efraim Filho sai vitorioso. Fez uma investida certeira, com um partido estruturado e que pode dar segurança ao prefeito. Conseguiu o gestor da segunda maior cidade do estado e voltou a falar em lealdade e reciprocidade.

6. Cássio Cunha Lima, líder “afastado” ( pelo menos em eventos públicos ) do grupo, mandou um vídeo parabenizando o prefeito.

7. Pedro Cunha Lima, ex-presidente do PSDB, foi ao evento, discursou. “Tenho certeza que no União, com a contribuição do senador Efraim, que tem feito um belíssimo mandato, a gestão de Bruno continuará entregando resultado, para corresponder a confiança que recebeu lá atrás”, falou à imprensa.

8. ACM Neto, alheio à realidade local, elogiou a gestão de Bruno, batendo no antecessor, Romero Rodrigues.”Veio para mudar a história de Campina Grande, para corrigir erros e colocar a cidade no rumo certo”, disse ele sobre Bruno.

9. O local do evento estava lotado e muitos trataram o momento como o ponta-pé da disputa que vai acontecer a menos de 10 meses.

10. O deputado federal Damião Feliciano, único do partido, que é de Campina, não compareceu. Já havia reclamado de que não foi consultado sobre o convite a Bruno. Deputados estaduais do União Brasil (Tarciano Diniz e Gilbertinho) não foram.

Leia também: União Brasil faz ‘festão’ para filiar Bruno; Romero não vai e prefeito chega com Veneziano

Com colaboração e fotos de Carol Santos/CBN