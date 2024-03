João Pessoa e Campina Grande estão entre as 50 cidades com melhores indicadores

As cidades de João Pessoa e Campina Grande são as únicas da Paraíba entre as 50 com melhores indicadores de saneamento básico, conforme aponta o Instituto Trata Brasil. No Ranking do Saneamento 2024, divulgado nesta quarta-feia (20), a Rainha da Borborema aparece na posição 33 e a capital paraibana na posição 48. Nenhuma outra cidade da Paraíba aparece no ranking, que contempla 100 municípios.

Apesar dos dois municípios apresentarem índices positivos, houve uma queda em relação ao ranking de 2023. Campina Grande caiu 16 posições e João Pessoa, 10.

Acima de cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Salvador, Campina Grande aparece no Ranking do Saneamento 2024 com um índice de atendimento de água de 99,7%. O atendimento de esgoto chega a 93,98% da população local, mas o tratamento de esgoto atende 64,79%.

Já João Pessoa, que está na posição 48 do Ranking do Saneamento 2024, apresenta um indicador de atendimento de água de 100% da população, enquanto o de esgoto é de 89,12%.

O ranking do saneamento 2024, feito em parceria com GO Associados, analisa distribuição e coleta de água e esgoto, perdas na distribuição, investimento e melhorias realizadas. Os dados, de 2022, são do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), do Ministério das Cidades.

O esgoto continua sendo grande desafio no país. Em relação ao levantamento realizado no ano passado, com dados de 2021, a coleta cresceu apenas 0,2 pontos percentuais no Brasil, passando de 55,8% para 56%. O tratamento de esgoto também teve aumento tímido: de 51,2% para 52,2% no mesmo período.

O Novo Marco Legal do Saneamento Básico estipula que a universalização dos serviços (99% da população com acesso a água potável e 90% com coleta e tratamento de esgoto) seja alcançada até 2033.

Ranking do Saneamento 2024

As 20 cidades mais bem colocadas no ranking do saneamento:

Maringá (PR) São José do Rio Preto (SP) Campinas (SP) Limeira (SP) Uberlândia (MG) Niterói (RJ) São Paulo (SP) Santos (SP) Cascavel (PR) Ponta Grossa (PR) Jundiaí (SP) Praia Grande (SP) Foz do Iguaçu (PR) Londrina (PR) Franca (SP) Montes Claros (MG) Campo Grande (MS) Aparecida de Goiânia (GO) Goiânia (GO) Piracicaba (SP)

As 20 cidades mais mal colocadas no ranking de saneamento são: