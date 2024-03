Wellington Roberto “perdeu” o PL na Grande João Pessoa, mas ainda tem a caneta

Veio de cima, goela abaixo, e Wellington Roberto, presidente estadual do PL, teve que engolir a seco. Pelo menos foi o que pareceu. Se participou das negociações, ninguém viu.

Cabo Gilberto e Wallber Virgolino agora têm (algum) poder no PL em João Pessoa, Cabedelo e Região Metropolitana. O anúncio foi ao lado de Marcelo Queiroga, agora aceito como pré-candidato a prefeito da capital pelos dois.

Movimento que aconteceu após ida de Nilvan para Santa Rita, novo integrante do Republicanos, partido da base do governador João Azevêdo, e com um discurso de aliança menos radical.

No encontro de Wallber, Cabo, Bolsonaro e Queiroga, ninguém viu WR. Recolhido ou insatisfeito.

Não custa lembrar que a apesar das bênçãos de Bolsonaro para acalmar os ânimos da direita radical paraibana, quem ainda é dono do partido por aqui é Welington Roberto (e os filhos).

Tem a caneta, a autonomia de liberar a fortuna do fundo partidário que estará disponível para outubro. Em 2022, foi acusado de represar o dinheiro para os aliados. Os mesmos Wallber, Gilberto e o então candidato ao governo, Nilvan.

Se o PL já tem acordos fechados lá em Cabedelo, por exemplo, Wallber vai receber recursos para tocar a campanha de maneira competitiva?

Qual o poder que Cabo Gilberto terá em Santa Rita, se Caio Roberto, filho de WR já empenhou apoio ‘aos Panta’.

Na foto e nos discursos combinados está tudo alinhado. Vamos ver quando for hora de distribuir o dinheiro para as campanhas.