Equipes de Saúde reforçam busca ativa em ação de prevenção ao Aedes aegypti

A Prefeitura de João Pessoa segue realizando diversas ações de combate ao Aedes aegypti, mosquito causador de doenças como dengue, zika e chikungunya. Nesta segunda-feira (18), aconteceu uma atividade no bairro de Mandacaru, realizada por uma das equipes da Unidade de Saúde da Família (USF) Alto do Céu Integrada.

D R T R j 185555@ivomargomespereira D R T R j 185555@ivomargomespereira

Durante a atividade, a equipe de saúde realizou visitas domiciliares no território com batida de foco, além de distribuição de panfletos informativos e orientações para a população sobre medidas de prevenção e onde buscar assistência.

“Dentro da rotina da nossa unidade, estamos sempre realizando orientações para nossos usuários com palestras em salas de espera. Hoje a equipe está percorrendo o território, fazendo essas orientações in loco, indo até a casa das pessoas, realizando uma busca ativa mesmo”, explica a gerente da USF, Lisandra Cariry. Uma das casas visitadas foi a de Maria de Lourdes Ferreira, 65 anos.

“Sempre recebo o agente e a equipe aqui em casa e hoje me apareceram até com um mosquito. Achei muito legal da parte deles, usar isso como uma ferramenta para chamar a atenção dos moradores, fazendo o trabalho de um jeito bem diferente, mas certeza que está tendo efeito”, comenta a dona de casa.

D R T R j 185555@ivomargomespereira D R T R j 185555@ivomargomespereira

Denúncias – Para que a população possa denunciar possíveis focos do agente transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya, a SMS disponibiliza dois canais de atendimento. A denúncia pode ser realizada, em forma de mensagem, através do WhatsApp ‘Xô, Aedes’, onde, além de denunciar possíveis focos, também é possível tirar dúvidas sobre prevenção, sintomas e locais de atendimento.

O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, e aos sábados das 8h às 11h30, através do número (83) 98825-0549. Para quem preferir ligação, pode entrar em contato com Disk Dengue, que atende no número 3213-7781 e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h30.