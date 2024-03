Veja como vai ficar praça de Iemanjá após revitalização em João Pessoa

A praça de Iemanjá – orixá cultuada nas religiões do candomblé e da umbanda – localizada na orla do Cabo Branco, vai passar por uma reforma, e o Jornal da Paraíba teve acesso a imagens do projeto de como vai ficar o local e detalhes das obras que vão acontecer. O edital da licitação deve ser publicado essa semana.

Na praça, também fica localizada a estátua de Iemanjá, que estava decapitada desde 2016 e foi recentemente revitalizada por um homem que fez uma promessa religiosa. De acordo com a Secretaria de Planejamento de João Pessoa (Seplan), mesmo após a revitalização, o projeto de substituição da imagem continua.

Também conforme o órgão, a situação da estátua é diferente da praça, isso porque a imagem é considerada uma “obra de arte” e por isso tem que passar por outros processos para ser substituída. Mesmo assim, o projeto de revitalização do local prevê a colocação da nova estátua na praça.

Como vai ficar a praça de Iemanjá

Nas imagens, é possível ver que o projeto abrange a criação de um largo no local, a inclusão de bancos, uma ciclofaixa e também a construção de estacionamento. Além disso, é possível identificar uma redoma de vidro no qual a estátua deve ficar em seu interior.

De acordo com a Seplan, a Superintendência de Patrimônio da União (SPU) autorizou a construção da nova praça no local e o processo de licitação ainda vai começar. Conforme informações apuradas, o processo de licitação foi transferido para a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que deve divulgar o edital de licitação da praça até a próxima quinta-feira (14). Um outro processo de licitação vai acontecer em relação a estátua, porque segundo o órgão se trata de uma “obra de arte”.

O orçamento para a obra é de R$ 662,7 mil, e a Prefeitura quer revitalizar o local em que a praça está, além de conceder uma nova estátua, substituindo a anterior, mesmo tendo sido revitalizada por um homem que fez uma promessa religiosa. O órgão não forneceu um prazo para o término do processo licitatório.

Fórum da Diversidade quer mudança de local da praça

O Fórum de Diversidade Religiosa da Paraíba diverge das autoridades responsáveis pela revitalização da praça e argumenta que a melhor alternativa para preservar a “segurança” da estátua e episódios de decapitação como ocorreu em 2016 é mudar o local da praça e da estátua.

Além disso, em novo contato com o Jornal da Paraíba, o Fórum da Diversidade explicou que concorda com a Seplan no que diz respeito a substituição da estátua para uma de material em alumínio, que tornaria a nova imagem mais resistente a possíveis casos de vandalismo, como aconteceu há oito anos.

A estátua de Iemanjá estava decapitada desde março de 2016, quando foi alvo de vandalismo. Três anos antes, a estátua teve sua cabeça arrancada e as mãos decepadas pela primeira vez. À época, o Patrimônio Artístico e Cultural de João Pessoa restaurou a imagem da divindade considerada pelas religiões de matriz africana rainha do mar, mas a estátua foi vandalizada novamente.

Na época, adeptos das religiões de matrizes africanas denunciaram intolerância religiosa, prática considerada criminosa conforme a lei federal 9.459 de 1997. A pena prevista para o crime é a reclusão de um a três anos, além de multa.

A responsável pelo Núcleo de de Religiões de Matrizes Africanas do Fórum, Tânia Ekèdi, afirmou que considera a demora em todo o processo para resolver a situação da estátua e da praça uma espécie de racismo religioso e institucional por parte dos órgãos competentes.

“Sabemos que mesmo o nosso país é Laico, ou seja, neutro em termos religiosos e a proteção do direito ao culto. Mas nem o Estado ou a Prefeitura demonstraram interesse de fato em resolver esse problema. E só podemos relacionar isso ao fato de ser uma religião de pretos. Dessa forma, sim, caracteriza-se racismo religioso”, considerou.

Cronologia do vandalismo contra a estátua de Iemanjá e busca por soluções