ASSISTIR AO VIVO Pumas x Tijuana CAMPEONATO Mexicano 2023/2024, LIGA MX HOJE (10/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

A PARTIDA entre Pumas x Tijuana é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2023/2024. Contudo, a bola rola HOJE (10/03) às 16 hs (horário de Brasília). A partida tem Pumas como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

A transmissão das partidas da Liga MX para o Brasil serão, a princípio, ERAM feitas todas elas pela ONEFOOTBALL. Entretanto, o app deixou de fazê-lo. A transmissão era feita apenas por STAR+ e ESPN, que também não tem mais transmitido. Assim sendo, fique atento no site para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje e onde haverá transmissão.

Existem canais internacionais que transmitem os jogos, veja a seguir.

Os Pumas da UNAM enfrentarão o Tijuana em um emocionante jogo da jornada 11 do torneio Clausura 2024 da Liga MX. O encontro acontecerá no Estádio Olímpico Universitário e promete ser um duelo apaixonante entre as duas equipes.

Horário e Transmissão

Data : Domingo, 12 de março de 2024

: Domingo, 12 de março de 2024 Horário : 12:00 horas (horário do centro do México)

: 12:00 horas (horário do centro do México) Transmissão ao vivo: O jogo poderá ser assistido através da VIX.

Prévia da Partida

Os Pumas buscarão retomar o caminho das vitórias após uma dura derrota para o Monterrey na rodada anterior. Atualmente, ocupam o oitavo lugar na tabela geral e precisam somar três pontos em casa para não ficarem para trás.

Por outro lado, o Tijuana ainda não conseguiu uma vitória nesta temporada. Embora não tenha perdido em seus últimos dois jogos, enfrentará um desafio complicado contra os Pumas. A previsão para este domingo é que a equipe universitária sairá vitoriosa.

Histórico de Confrontos

Aqui estão os resultados recentes entre Tijuana e Pumas:

Abertura 2023 : Tijuana 2-3 Pumas

: Tijuana 2-3 Pumas Clausura 2023 : Tijuana 0-0 Pumas

: Tijuana 0-0 Pumas Abertura 2022 : Pumas 1-1 Tijuana

: Pumas 1-1 Tijuana Clausura 2022 : Tijuana 1-0 Pumas

: Tijuana 1-0 Pumas Abertura 2021: Pumas 3-1 Tijuana

Os Pumas buscarão adicionar mais uma vitória ao seu histórico contra o Tijuana neste emocionante confronto. Não perca a partida! 🏟️⚽

ONDE ASSISTIR AMÉRICA VS. TIGRES

Para assistir à transmissão online de MRNews

Canal Atlético San Luis x Mazatlan TUDN.COM sim STARPLUS SIM SÓ INTERNACIONAL OUTRO YOUTUBE LIGA MX (SÓ INTERNACIONAL)

 

A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

Assim, como outros campeonatos de língua espanhola, o Mexicano também conta com a Apertura (primeira fase) e a Clausula (segunda fase). Por fim, Os clubes com mais vitoriosos da competição são o América, com 13 títulos, e o Chivas, com 12 títulos, seguidos de Toluca com 10, Cruz Azul com 9, Pumas, León e U.A.N.L Tigres com 7 títulos cada.

Campeonato Mexicano.

O Campeonato Mexicano, também conhecido como Liga MX ou Liga BBVA Bancomer MX, é uma das competições mais importantes e emocionantes do futebol no México. Fundada em 1943, a liga tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento e popularização do esporte no país. Com 18 clubes participantes desde 2004 (exceto na temporada 2019/20, quando teve 19 equipes), a Liga MX atrai uma base de torcedores apaixonados e oferece um alto nível de competição a cada temporada.