Seinfra começa a semana com serviços de iluminação, na rede de galerias e Operação Tapa-Buraco

A Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) inicia a semana com os serviços de manutenção de iluminação pública, na rede de galerias e Operação Tapa-Buraco em vários bairros da Capital. As ações são realizadas diariamente pela Diretoria de Manutenção e Conservação (DMC) e Diretoria de Iluminação Pública (Dilup).

Nesta segunda-feira (18), os serviços de galerias continuam com a ação de prevenção e executam limpeza e desobstrução com remoção de entulhos. A manutenção acontece no Costa e Silva e Alto do Mateus.

As equipes de iluminação pública realizam manutenção nos seguintes bairros: Geisel, Cristo, Jardim Cidade Universitária, Castelo Branco, Padre Zé, Mandacaru, Tambaú, Jardim Oceania, Bessa, Aeroclube, Planalto da Boa Esperança, Valentina, Muçumagro, Mangabeira II, V, VII e VIII, Costa do Sol e Jacarapé.

A Operação Tapa-Buraco realiza a recuperação do pavimento em Gramame, Novo Geisel, Jardim Oceania, Brisamar, Roger, Centro, Distrito Industrial, Grotão, Miramar, Altiplano e Funcionários II.

Atendimento – A população pode solicitar os serviços de manutenção da Seinfra, como tapa-buraco, galerias, iluminação e terraplanagem por meio do aplicativo João Pessoa na Palma da Mão.