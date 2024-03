Na CBN, Veneziano diz confiar que Sara Cabral poderá se candidatar em Bayeux pelo MDB

A ex-prefeita de Bayeux, Sara Cabral, assina a ficha de filiação ao MDB nesta segunda-feira (18). O retorno à cena política e ao partido ocorre em meio a especulações de que ela não estaria elegível a uma disputa à prefeitura da cidade, em outubro.

Sara comandou a prefeitura de Bayeux entre maio de 2002 a dezembro de 2004 e foi condenada pelo Tribunal de Contras da União em 2018. Assim, poderia ficar inelegível até o ano de 2026.

Em entrevista à CBN Paraíba, o senador Veneziano, presidente do MDB da Paraíba, disse estar confiante de que ela poderá ser candidata, porque recebeu parecer otimista do jurídico do MDB e da própria pretensa filiada na defesa que será apresentada à corte de contas.

Nós estamos confiante de que ela haverá de ter sucesso, e com essa confiança, e foi exatamente por isso que nós estamos fazendo a filiação”, reiterou.

União das oposições

Veneziano também sinalizou uma articulação política para aliança com outros nomes da oposição ao grupo da atual prefeita Luciene Gomes. O líder do MDB já teria conversado com Diego do Kipreço, que está prestes a se filiar ao União Brasil.

“Quem melhor estiver em pesquisas, que serão aferidas, pode receber o apoio do outro. De nossa parte, esse entendimento nós temos, e eu espero também outras candidaturas de oposição, que mantenham com essa mesma disposição de estarem juntas. Se dividir, facilita a vida de quem está com a caneta”, analisou Veneziano.

Grande João Pessoa

Durante a entrevista, Veneziano também falou da posição do MDB na Grande João Pessoa. Se em Bayeux a candidatura própria está encaminhada, nas demais o partido vai apenas ofertar apoio.

Em Cabedelo, o MDB vai apoiar o nome do André Coutinho (União Brasil), que é o escolhido pelo prefeito Vitor Hugo. Já em Santa Rita, o partido caminha para uma aliança com Emerson Panta (PP), que ainda busca um nome do grupo dele para a disputa da eleição.

Já em João Pessoa, Veneziano admite que ainda está longe de uma definição. A demora, inclusive, tem provocado uma debandada de vereadores do partido para outras legendas.

Mikika Leitão tem manifestado interesse de ir para o Avante. Coronel Sobreira deve apoiar Sergio Queiroz para a disputa e já disse que pretende deixar o MDB. O suplente Marcelo da Torre também anunciou que deixará a legenda porque quer apoiar a reeleição do prefeito Cícero Lucena.

Apesar de não querer cravar, a tendência de apoio é à pré-candidatura do deputado federal Ruy Carneiro (Podemos). Veneziano disse que houve reuniões na semana passada nesse sentido, mas ainda não tem prego batido.