Cícero Lucena celebra nova agência da Caixa no Valentina e projeta ampliação dos serviços bancários para a população

O prefeito Cícero Lucena afirmou que a nova agência da Caixa Econômica Federal, inaugurada nesta segunda-feira (18), no Valentina Figueiredo, atende as demandas de crescimento populacional e econômico de uma das regiões mais importantes da Capital, dando soluções para problemas do dia a dia da população e atuando de forma parceira com a Gestão Municipal. Durante solenidade, o gestor conheceu as dependências da unidade, junto ao presidente da Caixa, Carlos Vieira, o vice-governador Lucas Ribeiro, do vice-prefeito Leo Bezerra, da senadora Daniella Ribeiro, deputados federais Aguinaldo Ribeiro e Hugo Motta, além do presidente da Câmara Municipal, Dinho Dowsley.

“Há muito tempo esse bairro tem crescido, tem tomado uma dimensão praticamente uma das maiores das cidades do nosso Estado e nada mais justo do que o potencial econômico e o desenvolvimento que tem na área além do habitacional, possa dotar de equipamentos que nos ajudam até na solução dos problemas mais próximos dos moradores, bem como na mobilidade da nossa cidade. Então, essa é a segunda agência que chega aqui no Valentina e, sem dúvida nenhuma, outras virão no sentido que corresponda ao crescimento econômico e populacional de toda essa região”, projetou o prefeito.

A agência Valentina, localizada na Rua Valdevino Gregório de Andrade, já entra em operação nesta terça-feira (19), com todos os serviços bancários, atendimento dos programas do Governo Federal e soluções em crédito. A unidade é a 19ª agência da Caixa em João Pessoa. Está instalada em quase 700 metros quadrados, em dois pavimentos, e conta com 13 funcionários, além de quatro caixas eletrônicos na sala de autoatendimento para propiciar agilidade e atendimento eficaz aos clientes da região.

“Esse grande bairro de João Pessoa, que não era assistido por uma agência bancária, agora temos aqui essa grande agência da Caixa, e isso mostra que a política, a boa política, é o caminho para o desenvolvimento, é o caminho para conquistar grandes ações como essa, porque essa agência é fruto de pleitos e pleitos da classe política, especialmente da senadora Daniella Ribeiro, que fez esse pleito e foi atendida há cerca de dois anos, quando iniciou esse processo da instalação da Caixa”, comemorou o vice-governador Lucas Ribeiro, representando o governador João Azevêdo.

O vice-prefeito Leo Bezerra lembrou que o bairro do Valentina Figueiredo já havia ganhado uma agência do BRB, que fica ao lado da nova agência da Caixa – duas instituições bancárias que chegam num momento de alinhamento de parcerias públicas para beneficiar a população. “A gente não conseguia entender porque um bairro do tamanho do Valentina, com sua importância, não existia agências bancárias – e essa pauta foi encaminhada há muito tempo – não sei porque os gestores de antigamente não olharam para essa região. Satisfação estar ao lado do prefeito Cícero Lucena, dos deputados Aguinaldo Ribeiro e Hugo Motta, que nos ajudam todos os dias a construir uma cidade cada vez melhor”, agradeceu.

O presidente da Caixa, Carlos Vieira, garantiu que a unidade chega com a promessa de solucionar uma demanda bastante recorrente entre os moradores do Valentina, de tinham que percorrer longas distâncias para acessar os serviços da instituição bancária. “Há muito tempo que o Valentina necessitava de uma agência. Não há mais necessidade de quem mora nessa região se deslocar até o Centro, se deslocar até mesmo a Mangabeira, onde tem outras agências, porque aqui ele vai ser atendido na plenitude pelos serviços, todos os serviços da Caixa”, garantiu o presidente, que também reafirmou o compromisso de seguir parceiro da gestão, a exemplo do Compra Assistida, de aquisição de imóveis para famílias de áreas de risco na Capital.

A senadora Daniella Ribeiro também comentou a inauguração da Caixa no Valentina, projetando um impacto de cerca de 60 mil famílias beneficiadas com os serviços. “Juntando com Paratibe, com Muçumagro, que vão ser contempladas com essa agência agora, que é a realidade de um sonho, sonhado junto, trabalhados juntos, e que hoje se concretiza. E nunca houve intenção de fechar uma Caixa para abrir outra, muito pelo contrário, a nossa luta sempre foi abrir abrir, abrir mais caixas econômicas”, afirmou a senadora.