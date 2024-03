Prefeito é investigado pelo Gaeco em esquema de empréstimos consignados

O Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO) cumpriu hoje três mandados de busca e apreensão na cidade de Curral de Cima. O Objetivo foi coletar mais dados sobre um suposto esquema de realização de empréstimos consignados. As suspeitas são de que o grupo investigado ficaria com o dinheiro e, posteriormente, eram concedidas gratificações para ‘pagar a conta’.

Pelo que apurou o Blog, junto a fontes do Gaeco, o prefeito Totó Ribeiro (Progressistas) é um dos investigados.

Segundo o Gaeco, os métodos fraudulentos incluíam a manipulação de contracheques dos servidores, com a inserção de valores fictícios para aumentar artificialmente a margem consignável.

A Operação ‘Fake Loan’ teve a atuação conjunta de 20 integrantes do Ministério Público da Paraíba, entre Membros e Servidores da CCRIMP e do GAECO-PB, somados a 20 Policiais Militares da PMPB e 4 Auditores de Controle Externo do TCE/PB, totalizando aproximadamente 44 agentes públicos.

Até agora o prefeito Totó Ribeiro não manifestou-se sobre a investigação. O espaço, claro, está aberto.