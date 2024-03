Quais filmes vão passar DOMINGO (17/03) na Globo? TEMPERATURA MÁXIMA, DOMINGO MAIOR

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 17/03/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Domingo, 17/03/2024

04:40 Corujão II – Não Se Aceitam Devoluções

06:00 Santa Missa

06:50 Globo Comunidade

07:20 Pequenas Empresas & Grandes Negócios

08:05 Globo Rural

09:25 Auto Esporte

10:00 Esporte Espetacular

12:45 Magnum P.I

13:40 Temperatura Máxima – Velozes e Furiosos 8

15:55 The Masked Singer Brasil

17:30 Domingão Com Huck

20:30 Fantástico

23:10 Big Brother Brasil 24

00:30 Domingo Maior – O Túnel

02:15 Cinemaço – O Exterminador do Futuro

Domingo de Cinema na TV: Diversão Garantida para Todos os Gostos

No próximo domingo, dia 17 de março de 2024, a programação da TV reserva uma seleção eclética de filmes para entreter os telespectadores. Desde comédias emocionantes até ação cheia de adrenalina, há opções para todos os gostos. Vamos dar uma olhada nos filmes que serão exibidos no Corujão II, Temperatura Máxima, Domingo Maior e Cinemaço:

**Corujão II – “Não Se Aceitam Devoluções”**

– **Título Original:** Não Se Aceitam Devoluções

– **País de Origem:** Brasil

– **Ano de Produção:** 2018

– **Diretor:** André Moraes

– **Elenco:** Guilherme Rodio, Maria Bia, Leandro Hassum

– **Classe:** Comédia

“Não Se Aceitam Devoluções” conta a história de Juca, um homem que foge de responsabilidades até que sua vida dá uma reviravolta inesperada. Após uma ex-namorada norte-americana deixar um bebê com ele e desaparecer, Juca se vê diante da responsabilidade de cuidar da criança, mudando completamente sua perspectiva de vida.

**Temperatura Máxima – “Velozes e Furiosos 8″**

– **Título Original:** The Fate Of The Furious

– **País de Origem:** China

– **Ano de Produção:** 2017

– **Diretor:** F. Gary Gray

– **Elenco:** Charlize Theron, Dwayne Johnson, Jason Statham, Ludacris, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson

– **Classe:** Ação

Em “Velozes e Furiosos 8”, Dom e Letty estão aproveitando sua lua de mel quando são confrontados por Cipher, uma hacker criminosa que convence Dom a voltar para o mundo do crime. Com a ajuda de velhos amigos, Letty e sua equipe se unem para enfrentar a ameaça e salvar Dom da influência maligna de Cipher.

**Domingo Maior – “O Túnel”**

– **Título Original:** Tunnel

– **País de Origem:** Coreia do Sul

– **Ano de Produção:** 2016

– **Diretor:** Kim Seong-Hun

– **Elenco:** Jung Woo Ha, Doona Bae, Dal-Su Oh

– **Classe:** Drama, Ação

“O Túnel” narra a história de um homem comum que se vê preso em um túnel desmoronado enquanto voltava para casa. Enfrentando o desespero e a incerteza, ele luta para sobreviver enquanto equipes de resgate trabalham para libertá-lo.

**Cinemaço – “O Exterminador do Futuro”**

– **Título Original:** The Terminator

– **País de Origem:** Estados Unidos

– **Ano de Produção:** 1984

– **Diretor:** James Cameron

– **Elenco:** Arnold Schwarzenegger, Earl Boen, Lance Henriksen, Linda Hamilton, Michael Biehn, Paul Winfield

– **Classe:** Ficção-Científica, Ação

Em “O Exterminador do Futuro”, um ciborgue assassino é enviado do futuro para o passado com a missão de eliminar Sarah Connor, cujo filho ainda não nascido será o líder de uma resistência humana contra as máquinas. Uma corrida contra o tempo se inicia quando um soldado rebelde também é enviado do futuro para proteger Sarah e garantir o futuro da humanidade.

Com uma programação tão diversificada, o domingo promete ser um dia repleto de entretenimento para os amantes do cinema. Então, prepare a pipoca e aproveite as emocionantes histórias que a TV tem a oferecer!