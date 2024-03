ENQUETE UOL MOSTRA ELIMINADO ENTRE LUCAS, YASMIN, ISABELLE

Por MRNews



A formação do paredão do Big Brother Brasil no domingo, 10 de março, foi marcada por reviravoltas e estratégias. Com Beatriz como Líder e Lucas Henrique detentor do poder do Anjo e do Poder Curinga, a dinâmica da casa foi agitada.

RRSULTADO ATUALIZADO:

Anjo imune?

Lucas Henrique, que conquistou o colar da imunidade na Prova do Anjo, acabou emparedado devido à consequência da Prova do Líder. Apesar de não poder se imunizar, ele teve a chance de salvar outro participante com o colar da imunidade. Além disso, com o Poder Curinga, Lucas poderia salvar uma das sisters que estavam na mira da Líder Beatriz, que havia colocado pulseiras em Pitel, Fernanda, Raquele, Yasmin e Giovanna para a berlinda. No entanto, Yasmin não poderia ser salva devido a outra consequência da Prova do Líder.

Na web, especulações apontavam que Pitel seria a sister salva por Lucas Henrique. Enquanto isso, havia rumores de que Matteus ou Alane poderiam ser os indicados pela Líder Beatriz para enfrentar o paredão junto com Lucas Henrique.

Como foi a formação?

Em uma reviravolta surpreendente no jogo, Buda encontrou-se no paredão, mas com o poder do Anjo, ele conseguiu imunizar Leidy, garantindo sua segurança por mais uma semana. Não satisfeito, Buda revelou um poder que ninguém esperava: ele comprou um “poder absurdo” que lhe permitiu imunizar também Pitel, outro participante chave no jogo.

A tensão aumentou quando ficou claro que Yasmim, uma forte concorrente, não poderia ser imunizada devido às regras do jogo. Isso deixou Bia, a líder da semana, com uma decisão difícil. Após muita deliberação, ela acabou indicando Yasmin para o paredão, uma jogada que certamente causará repercussões nas próximas semanas.

Com isso, os dois primeiros participantes confirmados no paredão são Lucas Buda e Yasmim. Ambos são competidores fortes com suas próprias estratégias e seguidores. A casa agora está em alvoroço, com alianças sendo testadas e estratégias sendo reformuladas.

O jogo está em aberto, e o próximo paredão promete ser um dos mais emocionantes até agora. Quem será que vai conseguir escapar da eliminação e quem terá seu jogo encerrado? Só o tempo dirá.

Prova do líder: Lucas

Indicação da líder: Yasmim

Casa indicou: Matteus

Pitel indicou, pelo poder absurdo: Isabelle

Enquete BBB UOL REVELA QUEM SAI ENTRE LUCAS, YASMIN MATTEUS E ISABELLE

Resultado parcial

Pitel Considera Desistência do BBB24 Após Festa Controversa

Durante a última festa no Big Brother Brasil 24, Pitel, uma das participantes, expressou seu descontentamento com uma ilustração exibida no telão, que a levou a acreditar que Beatriz seria a favorita para ganhar o reality show. A imagem, que Pitel interpretou como uma “mensagem subliminar”, a fez considerar seriamente a desistência do programa.

Momento de Decisão

A festa, que ocorreu no sábado (9), foi um momento de celebração para os participantes até que Pitel se deparou com a ilustração de Beatriz. Convencida de que havia um sinal indicando que Beatriz seria a vencedora, Pitel anunciou que pretende apertar o botão de desistência no domingo (10), assim que ele ficar verde, sinalizando sua saída do show.

Imunidade Rejeitada

Em outro desenvolvimento significativo, Pitel teve uma conversa com Lucas Henrique, o Anjo da semana, que ofereceu imunizá-la na próxima formação de Paredão. Pitel recusou a oferta, alegando que Lucas tem outras prioridades na casa e que não faria sentido aceitar a imunidade.

Repercussões na Casa

A decisão de Pitel e sua rejeição à imunidade geraram discussões entre os participantes, com muitos questionando suas motivações e o impacto que sua possível saída teria no jogo.

O Futuro Incerto de Pitel no BBB24

Com o botão de desistência ainda não ativado, resta saber se Pitel seguirá adiante com sua decisão de deixar o Big Brother Brasil 24. O público e os demais participantes aguardam ansiosamente o desenrolar dos eventos.

Este artigo foi criado com base nas informações fornecidas e não reflete necessariamente os eventos reais do programa. Para mais detalhes e atualizações, fique atento à cobertura ao vivo do BBB24.