Conheça o engenho produtor de cachaça que pegou fogo em Areia

O Engenho Triunfo, um dos principais produtores de cachaça de Areia, foi atingido por um incêndio neste domingo (10). O engenho produtor de cachaça, localizado no Brejo da Paraíba, produz cachaça há mais de 20 anos e faz parte da rota turística da cidade e da região.

Como tudo começou?

A história da Cachaça Triunfo é um misto de empreendedorismo e amor. Tudo começou em 1994, quando Antônio Augusto recebeu por herança uma fazenda. Apesar de não ser filho de nenhum senhor de engenho, nem ter os conhecimentos necessários para fabricar cachaça, ele tinha um sonho. Vendeu a fazenda e comprou uma pequena moenda e um alambique, dando, portanto, os primeiros passos. Maria Júlia, esposa e participante ativa do sonho, conta que provou muita cachaça ruim.

Depois de muito aprimoramento e, agora, com uma boa cachaça, iniciava-se um novo ciclo par o engenho produtor de cachaça, era hora de fazer o produto chegar à boca do povo.

Começaram a produzir em uma certa quantidade e as primeiras garrafas eram do tipo pet. Acabaram fazendo um grande estoque de cachaça, pois não conseguiam vender quase nada. Sem recursos financeiros, Antônio Augusto inventava as próprias máquinas e chegou a recusar diversas propostas de financiamento oferecidas por gerentes de bancos locais.

Maria Júlia tinha dois empregos diurnos e, à noite, junto com os quatro filhos do casal, ajudava a engarrafar a cachaça que mais tarde seria vendida.

Início das vendas

O tempo foi passando, as vendas ainda não estavam como desejadas, mas as garrafas já eram de vidro e com rótulo personalizado com uma foto da cidade de Areia. Com a demanda crescendo, era preciso investir em infraestrutura e máquinas.

Com o passar do tempo, as vendas foram aumentando e novos investimentos foram feitos, dessa vez em máquinas maiores e melhores.

Produção do engenho produtor de cachaça

O Engenho Triunfo recebe cerca de 1500 visitantes por mês, vindos de todo o Brasil e até do exterior. As pessoas podem conferir de perto todo o processo de fabricação da cachaça, conhecer a lojinha e os produtos da Triunfo, degustar as cachaças e os sorvetes de frutas tropicais com leve toque da cachaça, além de apreciar as belezas do lugar.

Antes da pandemia, a Triunfo vendia cerca de 250 mil garrafas de por mês. Com a mudança de comportamento após a disseminação do vírus, a estrutura de venda do engenho produtor de cachaça também mudou, mas a produção segue alta, vendendo mais de 70% das vendas anteriores.

Engenho produtor de cachaça e hotel na rota turística

Criado para atender a demanda de um turismo histórico e cultural de Areia, o Hotel Fazenda Triunfo apresenta o equilíbrio da natureza, moldado na arquitetura do bem estar. O espaço recebe desde hóspedes em viagem de lazer, até os que estão na região para uma viagem de negócios. O hotel também é um espaço para sediar eventos.