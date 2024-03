‘Oppenheimer’ é o grande vencedor; confira todos os ganhadores

“Oppenheimer” é o grande vencedor do Oscar 2024. O filme já era o favorito e ganhou a estatueta de melhor filme e outras seis premiações em diferentes categorias. A cerimônia do Oscar 2024 aconteceu no domingo (10), em Los Angeles.

O grande vencedor do Oscar, considerada a principal premiação do cinema mundial, foi o mais indicado e conquistou as principais categorias.

A melhor direção (Christopher Nolan), o melhor ator (Cillian Murphy) e o melhor ator coadjuvante (Robert Downey Jr.) são de “Oppenheimer”, que também se sagrou como melhor filme.

A cinebiografia do criador da bomba atômica também foi premiada no Globo de Ouro, em cinco categorias.

Além de “Oppenheimer”, o filme “Pobres Criaturas” levou quatro estatuetas no Oscar. Entre eles, o de Melhor Atriz, entregue a Emma Stone.

Veja a lista completa dos vencedores do Oscar 2024: