profissionais paraibanas da área da saúde são destaque em livro sobre a área de enfermagem

A enfermeira Mayene Brito e a técnica de enfermagem Julia Guedes são os destaques paraibanos no livro ‘Retratos do Cuidar – Histórias da Enfermagem no Brasil’ publicado no dia 25 de outubro. O livro abre espaço para acompanhar a trajetória do cuidar pelas mãos dos profissionais da saúde, além de trazer um panorama da história da enfermagem no país.

Mayane Brito

Mayane, de 34 anos, é enfermeira da Unidade Básica de Saúde Darcílio Wanderley da Nóbrega, na Zona Rural de São José de Espinharas, na Paraíba. Pouco depois da vacina contra a Covid-19 ter chegado ao Brasil, em 2021, um vídeo de Mayane atravessando o Rio Espinharas para vacinar uma paciente idosa que ainda não havia sido imunizada no município viralizou nas redes sociais.

Para a enfermeira que cresceu em um sítio a poucos quilômetros de onde trabalha atualmente, fazer esse tipo de trajeto não é novidade. “Fiz muitas vezes esse percurso para ir estudar, em tempo de chuva. Essa dificuldade o pessoal da zona rural passa até hoje, e eu não ia deixar de vacinar a senhorinha por causa disso”, comentou Mayane.

Ela, que é formada em enfermagem na Faculdade de Enfermagem de Patos, desde 2023, conta que se sente em casa trabalhando na Zona Rural e se orgulha da profissão que tem.

Nós da enfermagem temos uma profissão diferente de qualquer outra, porque a gente está perto, no dia a dia. É muito bom quando você para e percebe: ‘Nossa, eu ajudei alguém!’ Quando a pessoa é tratada com afeto ela não esquece jamais”, diz a enfermeira.

Julia Guedes

Já Julia Guedes, que é técnica de enfermagem há pouco mais de dois anos, antes de trabalhar nessa área, atuava como catadora de materiais recicláveis em um lixão por quase 20 anos. Quando as dificuldades pioraram, Julia decidiu mudar de vida.

Ela ficou sabendo de um curso técnico de enfermagem e com a ajuda de amigos, ela conseguiu pagar a matrícula. Hoje, Julia atua no Hospital Regional de Pombal Senador Rui Carneiro, no interior da Paraíba. e continua estudando como bolsista do curso de Enfermagem na Unifip Centro Universitário. Todas as dificuldades pelas quais passou, fizeram com que Julia tivesse um olhar diferente no seu dia a dia dentro do hospital.

A gente acha que os nossos problemas são grandes, mas, quando chega ao hospital e vê a realidade das outras pessoas, esquece dos nossos problemas e das nossas dores para ajudar o outro. E isso me faz bem. Sua abnegação não é reconhecida apenas por aquele paciente”, relatou, Julia.

Em maio de 2023, Julia foi agraciada com a Comenda Ronaldo Miguel Beserra, conferida pelo Coren/Cofen aos profissionais de atuação destacada na saúde.

Retratos do Cuidar- Histórias da Enfermagem no Brasil

As Histórias de Mayane e Julia são uma das 20 registradas no livro ‘Retratos do Cuidar – Histórias da Enfermagem’ no Brasil, que através de relatos e fotos, a obra reúne histórias que transbordam responsabilidade, afeto e o cuidar, humanizado assim as relações dentro da área da saúde.

O livro também abre espaço para acompanhar a trajetória do cuidar pelas mãos desses profissionais da saúde, além de trazer um panorama da história da enfermagem no país. A obra é editada nos idiomas portugês e inglês e pode ser adquirida de forma online e gratuita por meio do site Projetos CEC Brasil. Além disso, as cópias físicas da obra serão doadas para instituições de saúde.

A produção do livro foi realizada pela CEC Brasil em parceria com o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), via Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, com patrocínio da Johnson & Johnson.