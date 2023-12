Prefeitura divulga gabarito preliminar da prova objetiva do processo seletivo para as EMAIs

03/12/2023 |

15:00 |

53

A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec) divulgou, na tarde deste domingo (03), o resultado do gabarito preliminar da prova objetiva do Processo Seletivo Simplificado Interno de profissionais que vão atuar nas Escolas Municipais Ativas Integrais (EMAIs). Para conferir o gabarito preliminar basta clicar no link.

O candidato que se sentir prejudicado poderá, nesta segunda (04) e terça-feira (05), até as 17h, interpor recurso por meio do formulário constante no Anexo V do edital. A interposição do recurso deverá ser feita acessando o endereço eletrônico [email protected].

A prova abordou temas como tecnologia de gestão educacional, concepção do modelo pedagógico e metodologias de êxito. O resultado preliminar dos classificados na prova objetiva será divulgado no dia 12 de dezembro no site sedec.joaopessoa.pb.gov.br/selecao-emai/.

EMAIs – Foi implantado na Rede Municipal de Ensino, neste ano de 2023, o modelo de Escola Ativa Integral em 10 unidades. A partir de 2024, esse modelo será expandido para outras 11 escolas municipais: Analice Caldas, Anísio Teixeira, Cônego João de Deus, Chico Xavier, Frei Afonso, João Gadelha de Oliveira, João Medeiros, João Santa Cruz, José Peregrino de Carvalho, João XXIII e Ubirajara Targino Boto. O processo seletivo será para o preenchimento do quadro de profissionais dessas novas escolas ativas integrais.

Funções – Professor de Educação Básica I e II; diretor escolar; coordenador pedagógico (CP); coordenador administrativo-financeiro (CAF); professor Articulador de Aprendizagem (AA); pedagogo escolar (supervisor ou orientador); psicólogo escolar e assistente social.