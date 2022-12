Paraíba registra 210 novos casos de Covid-19 nesta segunda (12)

Compartilhe















A Paraíba confirmou 210 novos casos de Covid-19, nesta segunda-feira (12). Do total, sete são considerados moderados ou graves e outros 203 são leves, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES). Cinco mortes causadas pela doença foram registradas desde a última atualização.

No total, já são 686.237 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus. O número de mortes confirmadas por Covid-19 é de 10.483 no estado desde o início da pandemia.

De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 10 pacientes foram internados nas últimas 24h. A ocupação total de leitos de UTI (adulto, pediátrico e obstétrico), em todo estado, é de 44%.

Veja também Paraíba registra 9 novos casos moderados ou graves de Covid-19 neste sábado (10)

Na Região Metropolitana de João Pessoa, a taxa de ocupação chega a 32% em leitos de UTI para adultos. Em Campina Grande, 60% dos leitos estão ocupados. No Sertão, a ocupação é de 54%. Ao todo, 107 pacientes estão internos nas unidades de referência pra Covid-19.

O estado contabiliza 59,25% do público com 12 anos ou mais vacinado com a primeira dose de reforço. Já a segunda dose de reforço para a população a partir de 30 anos, a Paraíba tem 28,99% de cobertura vacinal.

boletim coronavírus

Coronavírus

Covid

covid-19

Jornal da Paraíba

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Saúde

João Pessoa vacina contra a Covid-19 nesta terça-feira (13); veja horários e locais

Também estão sendo ofertados o imunizante contra Influenza e as vacinas do calendário de rotina.

Saúde

Paraíba registra 889 novos casos de Covid-19 neste domingo (11)

Nennhuma morte causada pela doença foi registrada nas últimas 24 horas. Ao todo, são 684.870 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus no estado.

Saúde

Campina Grande vacina contra a Covid-19 nesta segunda-feira (12); confira locais

Veja locais e horários disponíveis para receber o imunizante.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter