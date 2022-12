ASSISTIR AO VIVO Atlas x Santos Laguna COPA DO MÉXICO, SKY CUP HOJE (13/12) – BOLA ROLANDO

A partida entre Atlas x Santos Laguna é válida pelA COPA DO MÉXICO, Liga MX ou ainda a Copa Sky 2022/2023. Contudo, a bola rola HOJE (13/12) às 00 hs (horário de Brasília). A partida tem Atlas l como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

A transmissão das partidas da Liga MX para o Brasil serão, a princípio, feitas todas elas pela ONEFOOTBALL. Os jogos poderão ser visto ao vivo pelo APP DO ONEFOOTBALL ao vivo E GRATUITAMENTE. Para acompanhar quem transmite esta partida, veja logo a seguir. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje e onde haverá transmissão.

PALPITES MEXICANO

22:00 Cruz Azul 1 x 0 Necaxa

00:00 Atlas 1 x 0 Santos Laguna LIVE

Onde assistir Atlas x Santos Laguna AO VIVO HOJE (13/12) às 00hs – CAMPEONATO MEXICANO

Entretanto, como informado, apenas alguns jogos do campeonato mexicano terão transmissão para o Brasil. Assim sendo, confira abaixo quem transmitirá

Canal 27.10. 22:06 Toluca x Pachuca LIVE ONEFOOTBALL não STARPLUS não MRNEWS/MAUA AGORA Narração ao vivo

Mas, Rádios: ouça aqui a transmissão do jogo. Entretanto, o Google e o GE.com também narram os lances do jogo ao vivo. (Entretanto, atente-se à nota: as emissoras podem mudar a programação sem aviso prévio)

A COPA DO MÉXICO OU SKY CUP (COPA SKY)

A Sky Cup começará nesta segunda-feira com o jogo Cruz Azul x Necaxa e culminará no dia 27 de dezembro com o Clássico Tapatío. Nesse período, os dois primeiros colocados de cada grupo estariam lutando para avançar para as semifinais e mais tarde, no dia 30 de dezembro, aconteceria a grande final.

O Cruz Azul é o atual campeão da Sky Cup e assim como o La Máquina poderá lutar para manter o campeonato, as demais equipes lutarão para derrubá-lo. Para isso, os estádios Jalisco, Olímpico Universitario, Nemesio Díez e Universitario foram escolhidos para presenciar as partidas que poderão contar com as respectivas torcidas.

Vale ressaltar que todos os duelos da Sky Cup terão horários fixos, que serão realizados às 19h e 21h no horário central e para o horário do leste serão às 20h e 21h. No entanto, para os três compromissos que ocorrerão no dia 27 de dezembro, haverá uma exceção e serão às 17h.

Campeonato Mexicano.

