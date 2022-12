Segurança

Setur-JP volta a realizar blitz para coibir irregularidades no transporte de turistas

12/12/2022 | 20:00 | 74

A Secretaria Municipal de Turismo (Setur-JP) realizou, nesta segunda-feira (12), mais uma blitz para combater irregularidades na prestação de serviços de transporte turístico na Capital. Na ação, que contou com o apoio do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans), em integração com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) e a Guarda Civil Metropolitana, foram abordados motoristas de 50 veículos particulares e emitidos autos de infração por transporte ilegal de passageiros, falta de documentação, entre outros.

A blitz aconteceu na frente da sede da Companhia de Polícia Rodoviária Estadual, na Rodovia PB-008, no sentido João Pessoa – Conde. Esse trabalho, conforme o secretário de Turismo, Daniel Rodrigues, será intensificado nesse período quando ocorre maior presença de turistas na cidade. “É uma ação de prevenção e de proteção aos turistas e ao exercício legal da profissão daqueles que atuam nesse segmento”, afirmou.

De acordo com Vinícius Brito, chefe do Setor de Infraestrutura Turística da Setur-JP, as ações da força-tarefa são executadas a partir de um cronograma programado em conjunto com outras instituições e serão ampliadas para todas as categorias de prestação de serviços turísticos. O foco, segundo ele, é o respeito da profissão de guia de turismo e na segurança dos turistas. As ações também buscam acabar com a informalidade do setor, como também com o transporte clandestino de passageiros.

As abordagens e blitzem acontecem em vários pontos da cidade e rotas de acesso aos atrativos turísticos mais procurados.