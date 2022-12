Expoente de futuro

Prefeito participa de lançamento do Hub de Inovação Farol Digital

12/12/2022 | 20:54 | 63

Transformar João Pessoa em um expoente de inovação, estimulando ideias e fomentando as empresas locais. Este é o objetivo principal do Farol Digital, uma iniciativa do Sebrae/PB com o apoio da Prefeitura da Capital e diversos parceiros. Dentro do projeto de ecossistema inovador de João Pessoa, foi criado o Hub de Inovação Farol Digital, que foi lançado na tarde desta segunda-feira (12). O evento, que aconteceu no Sesc Cabo Branco, contou com a presença do prefeito Cícero Lucena e do vice-prefeito Leo Bezerra.

“A Prefeitura de João Pessoa está fazendo seu papel, cumprindo sua obrigação, mas com o olhar de inovação e de futuro para que a gente possa ser um local onde tenhamos algo que é fundamental: não apenas a redução de impostos, mas o fundo de investimento, a agência de inovação e, principalmente, pegar o público dos alunos da rede municipal e preparar o alicerce para que eles sejam futuros programadores e, consequentemente, é o que o mercado está buscando. Saber fazer programação com criatividade e transformar isso em algo que é fundamental para a justiça social da nossa cidade”, afirmou Cícero Lucena.

O Farol Digital foi criado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas da Paraíba (Sebrae/PB) para estabelecer uma rede colaborativa entre instituições públicas e iniciativa privada, que culminam no desenvolvimento de soluções inovadoras em conjunto, com potencial de alavancar o desenvolvimento socioeconômico da Grande João Pessoa.

A Prefeitura de João Pessoa está representada no Farol Digital pelas Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest) e de Ciência e Tecnologia (Secitec).

Rede – O Farol Digital é composto por atores de quatro eixos: governo (.gov), empresas (.com), instituições de fomento (.org) e de ensino (.edu). Além do Sebrae/PB e da Prefeitura de João Pessoa, entre os participantes estão o Parque Tecnológico Horizontes da Inovação, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba (Fapesq), o Tribunal Regional do Trabalho 13ª Região, a Câmara Municipal, Senai e diversas empresas voltadas para inovação, com atuação local.