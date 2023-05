Dia Mundial Sem Tabaco

Secretaria Municipal de Saúde oferece estrutura de atendimento para quem deseja parar de fumar

31/05/2023 | 08:00 | 52

Em João Pessoa, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) possui toda uma rede de atendimento para quem quer parar de fumar. A gestão integra o Programa Nacional de Controle do Tabagismo do Ministério da Saúde e Instituto Nacional do Câncer (Inca). O programa visa estimular e apoiar pessoas fumantes no processo de cessação do fumo e na adoção de outros hábitos saudáveis de vida. Nesta quarta-feira (31), é celebrado o Dia Mundial Sem Tabaco.

Para participar do tratamento, o acesso ao atendimento é feito por demanda espontânea, ou seja, pode ir ao serviço sem encaminhamento, onde é feita uma triagem com o profissional do serviço. Em seguida, o usuário é encaminhado para realizar o raio x de pulmão e outros exames, depois é iniciado o tratamento individual e em grupo. O tratamento acontece uma vez por semana, após quinzenal e, em seguida mensal, tendo a duração de um ano, com direito a medicação ofertada pelo SUS.

Após a conclusão do tratamento, o paciente passa por uma manutenção durante um ano. Se houver um retorno ao tabagismo, o usuário pode retomar o tratamento novamente.

Para participar do programa na Capital, o interessado em largar o cigarro deve procurar um dos centros de tratamento e realizar sua inscrição. Os locais atendem por demanda espontânea, sem necessidade de agendamento, e estão localizados nas seguintes unidades de saúde:

Policlínica Municipal de Jaguaribe – Rua Alberto de Brito, 413, Jaguaribe;

Policlínica Municipal do Cristo – Rua Olívia de Almeida Guerra, s/n – Cristo Redentor;

Policlínica Municipal de Mangabeira – Rua Romário C. de Moraes, s/n, Mangabeira;

Policlínica Municipal de Mandacaru – Av. Mascarenhas de Morais, s/n – Mandacaru;

Caps Ad David Capistrano – No mesmo local da Policlínica Municipal de Jaguaribe;

Caps Jovem Cidadão – Rua Safra Said Abel da Cunha, 326 – Tambauzinho;

USF do Bessa – Rua Napoleão Gomes Varela, S/N – Bessa;

USF Alto do Céu Integrada – Rua João de Brito Lima Moura, s/n – Alto do Céu;

“Em cada um desses locais acontece uma reunião semanal, onde os usuários participam de palestras, dinâmicas em grupo e atividades relacionadas diretamente com o parar de fumar. Todo acompanhamento é feito por, no mínimo, dois profissionais treinados e capacitados para o combate ao tabagismo. Durante as sessões terapêuticas, trabalhamos com os seguintes pressupostos: a diminuição da ansiedade provocada pela ambivalência de parar de fumar; estímulo do despertar da consciência individual para o seu autocuidado; e resgate da autoestima”, afirmou André Gonçalves, coordenador da Área Técnica de Doenças e Agravos Não Transmissíveis da SMS-JP.

Atividades – Nesta quarta-feira (31), em alusão ao Dia Mundial Sem Tabaco, a Policlínica Municipal de Jaguaribe realiza, a partir das 8h, uma atividade dinâmica com alongamento e música, seguida de um café da manhã com os usuários do serviço. A Policlínica Municipal de Mangabeira também realiza neste dia 31, a partir das 8h, uma atividade voltada ao combate ao tabagismo. Será uma aula do Programa Saúde em Movimento promovendo atividades físicas com os usuários e uma Sala de Espera com a equipe do Serviço Social da unidade.

Atendimentos – Entre os anos de 2016 a 2022, a rede pública de Saúde de João Pessoa atendeu 4.289 usuários fumantes. Entre aqueles que pararam de fumar, a gestão contabiliza a marca de 1.523 usuários.