Kits para os participantes da 1ª ‘Corrida do Consumidor’ já estão sendo entregues

Os esportistas que vão participar da 1ª Corrida do Consumidor na noite deste sábado, 16 de março, já podem pegar seus kits no hall do Parahyba Mall (Rua Bacharel José de Oliveira Curchatuz, 850, Jardim Oceania), das 10h às 19h desta sexta-feira, 15, e das 9h às 16h do sábado, 16. A promoção do evento esportivo é das Secretarias de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP) e de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer).

A Corrida, que é uma das atividades de comemoração pela passagem do Dia Mundial do Consumidor, terá percursos de 5km e 10km, com largada e chegada na Praça da Independência, Tambiá. Os trechos cobrem ida e volta da avenida Epitácio Pessoa, considerando o percurso previsto no ato da inscrição e na escolha da categoria. Os detalhes da Corrida podem ser conferidos no site oficial da disputa, race83.com.br.

A idade mínima para participar da Corrida do Consumidor 2024 será, obrigatoriamente, de 14 anos, completados até o último dia do ano corrente. Serão disputadas três categorias: Geral (masculino e feminino), PCD Cadeirante e PCD Não Cadeirante.

Encerramento – A Corrida do Consumidor encerra as várias atividades que a Secretaria preparou para comemorar o Dia Mundial do Consumidor, que iniciou com o lançamento da versão 2024 do ‘Procon-JP vai às aulas’ no dia 1º de março, seguindo com a distribuição da Cartilha da Mulher Consumidora no dia 8, com o Mutirão de Negociação de Dívidas Bancárias no dia 11, com aula prática para os alunos do 5º ano de uma escola municipal e, nesta sexta-feira, 15, com festividades na sede do Procon-JP.

Serviço:

Entrega do kit para participantes da 1ª Corrida do Consumidor

Local: Hall do Parahyba Mall (Rua Bacharel José de Oliveira Curchatuz, 850, Jardim Oceania)

Dias: 15 de março de 2024 das 10h às 19h e

16 de março de 2024 das 9h às 16h