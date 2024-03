onde assistir, escalações e estatísticas

Os cinco jogos da última e decisiva rodada do Campeonato Paraibano Betino 2024 acontecerá neste sábado (16). Os cinco jogos estão marcados para as 16h30. Um deles é Treze x Campinense, no Amigão, em Campina Grande. Já classificado e em busca de confirmar a primeira colocação geral, o Galo será o mandante contra a Raposa, que precisa vencer e torcer por outros resultados para se avançar às semifinais.

O Treze chega para o primeiro Clássico dos Maiorais do ano embalado. É que, depois de perder nas duas primeiras rodadas do estadual, o Galo enfileirou seis vitórias seguidas, garantindo a classificação com duas rodadas de antecedência e assumindo a liderança na última quarta-feira (13), ao vencer outro clássico, o Tradição, contra o Botafogo-PB. Agora o Alvinegro depende apenas de si mesmo para assegurar definitivamente a primeira colocação: basta vencer o Campinense, se o Belo vencer o Atlético-PB.

Do outro lado do Maiorais, o Campinense entrará em campo sabendo que, se empatar ou perder para o seu maior rival, estará eliminado. Só a vitória interessa. Mas a vitória, sozinha, ainda não será suficiente. Além de vencer o Treze, a Raposa precisará que, pelo menos, um dos segunites resultados aconteça: 1) o Serra Branca perder para o São Paulo Crystal e não ultrapassar os rubro-negros nos critérios de desempate; ou 2) o Sousa perder ou empatar com o Pombal, mas, se empatar, não conseguir superar os raposeiros nos critérios de desempate.

Estatísticas

TREZE: 1º colocado | 18p | 8j | 6v | 0e | 2d | 15gp | 6gc | 9sg | 75%

5º colocado | 11p | 8j | 3v | 2e | 3d | 6gp | 7gc | -1sg | 45%

Dia, horário e local de Treze x Campinense

Dia: 16.mar (sábado)

16h30

16h30 Local: Estádio Amigão, em Campina Grande

Transmissão de Treze x Campinense

Onde assistir: as TVs Cabo Branco e Paraíba transmitirão o Clássico dos Maiorais, com narração de Kako Marques , comentários de Phillipy Costa e reportagens de Mário Aguiar e Izabel Rodrigues .

as TVs e transmitirão o Clássico dos Maiorais, com narração de , comentários de e reportagens de e . Onde ouvir: na Rádio CBN Paraíba , Treze x Campinense será narrado por Edson Maia , com Leonardo Alves nos comentários e Marcos Siqueira e Afonso Carlos nas reportagens.

na , Treze x Campinense será narrado por , com nos comentários e e nas reportagens. Onde acompanhar: o Tempo Real, no ge Paraíba, começará uma hora antes de a bola rolar no Amigão, com todas as emoções do clássico.

Prováveis escalações de Treze x Campinense

TREZE: Igor Rayan, Van, Luiz Fernando, Rafael Castro e Higor; Edmundo, Juninho e Gui Campana; Thiaguinho, Will Viana e Xandy. Téc.: Willian De Mattia.

CAMPINENSE: Rodrigues, Clayton, Eduardo, Ramon Baiano e Ângelo; Brunão, Rayanderson, Alan Pedro; Jônatas Santos, Maycon Rangel e Rodrigo. Téc.: Francisco Diá.

Arbitragem de Treze x Campinense

Árbitro principal: Afro Rocha

Afro Rocha Assistente 1: Luís Filipe

Luís Filipe Assistente 2: Adailton Anacleto

Adailton Anacleto Quarto árbitro: Josimarques Domingos

