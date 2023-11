Tardezinha Inclusiva destaca ‘Embaixadores da Inclusão’ e ‘Amor aos Animais’

Domingo (26) é dia de Tardezinha Inclusiva, um dos braços do projeto Somos Capazes – Inclusão pela Arte e, nesta 23ª edição, os temas são ‘Os Embaixadores da Inclusão’, em que 30 crianças se tornarão embaixadoras, e ‘Amor aos Animais’, abordando o amor e o respeito aos pets. O evento, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) e Associação Paraibana de Autismo (APA), começa às 14h, no Centro Cultural de Mangabeira.

“É com alegria que anunciamos a realização de mais uma Tardezinha Inclusiva. Estamos fechando o ano com muito sucesso desse projeto, não só do ponto de vista das mães, mas principalmente no processo de inclusão das crianças. Elas têm demonstrado um grau de interação, de envolvimento muito grande. Na Tardezinha Inclusiva, nós não apenas propiciamos arte e cultura para as crianças autistas, mas, sobretudo, garantimos um atendimento psicopedagógico, jurídico, de assistência social às famílias. Isso é muito importante”, afirma o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Hosana Carneiro, presidente da APA, também comemora a realização de mais uma Tardezinha Inclusiva. “Na Tardezinha deste mês, vamos abordar o amor aos animais, e vamos levar uma ONG que trabalha com animais para que nossas crianças tenham um contato físico com eles. Será uma experiência muito válida para eles e para as famílias. Abordar esse tema é muito importante porque, além do conhecimento e do momento de alegria das crianças autistas, estamos cuidando da natureza”, observa. E, para estimular esse cuidado com os animais, haverá doação de pets para adoção da ONG SOS Animais e Plantas.

Haverá a participação especial de várias crianças convidadas como embaixadoras da inclusão. São crianças ativas que vão levar um ensinamento para os amigos da escola, a experiência de que apoiam a Tardezinha Inclusiva e a inclusão dos autistas. “Para que possamos construir um mundo melhor, precisamos levar as crianças típicas para perto dos autistas, para que eles tenham essa experiência de construir um mundo melhor”, acrescenta Hosana Carneiro.

Nik Fernandes, uma das coordenadoras da Tardezinha Inclusiva, explica que embaixadores são artistas, atletas, poetas, seres do bem que usam seu talento e seu coração para promover e defender a inclusão seja dentro da escola, da igreja, da sociedade, da família. Ela destaca que os embaixadores da Tardezinha são crianças atípicas, autistas, cadeirantes, T21, artistas, cantores. “O dever de um embaixador é defender e divulgar a inclusão, porque ser diferente é ser normal, e os embaixadores da Tardezinha vão ter a responsabilidade de implantar a inclusão onde estiverem”, ressalta.

Ela ressalta também a importância do convívio das crianças autistas com os animais de estimação. “Essa convivência auxilia no desenvolvimento das crianças com TEA, já que esses animais podem ajudar diretamente nos comportamentos do dia a dia, aumentar a capacidade de relacionamento e interação social e também no senso de autonomia e responsabilidade da criança”, frisa.

Programação – Para esta Tardezinha Inclusiva, a programação conta com a participação da Turma Tá Blz, com a cantora Nik Fernandes e o DJ Jhony Fernandes. Participam também o Capitão América, Batman – o homem morcego, o personagem Rio da Turma do Bita e o Gato Ben, que é o símbolo da inclusão autista.

Os palhaços Kika e Baba Baby ficarão responsáveis pelo acolhimento e atividades de recreação; a Pequena Sereia, do Aquário Paraíba, vai levar sua beleza para o evento, e o Mágico Smith também estará por lá. Vai ter ainda muita música com os cantores mirins Clara Dias, Estella Louise, Rodriguinho e Rafael Starr, assim como o cantor Nilson Muniz, escolhido com o melhor repertório de 2023.

Serviços – A Tardezinha conta com assistentes sociais da Secretaria de Desenvolvimento Social de João Pessoa (Sedes); assistência do escritório de advocacia Jansen Dornelas; oficina de artes da Escola Impactus; oficina de Nutrição com Janete Diniz; oficina de pintura em gesso Espaço Happy; serviço de estética de Érika Silva, com ventosas e auriculoterapia. Participação da Cabana Bakana; brinquedos infláveis. Nos estandes da Feirinha Inclusiva serão comercializados produtos diversos feitos pelas mães.