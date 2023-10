Em dia de agenda extensa nos Bancários, prefeito entrega ruas pavimentadas e chega a 191 vias inauguradas

O prefeito Cícero Lucena entregou, nesta quarta-feira (18), quatro ruas pavimentadas no Jardim Cidade Universitária, fazendo o programa da Prefeitura de João Pessoa chegar a marca de 191 vias inauguradas em toda cidade. Essa solenidade encerrou uma agenda inteira dedicada à entrega de obras, anúncio de construção de novos equipamentos de Saúde, visitas e acompanhamento de serviços nos Bancários e região, que estão recebendo o olhar da gestão municipal e melhorando a qualidade de vida dos moradores.

Só na área de Infraestrutura, a Prefeitura de João Pessoa entregou a pavimentação com o novo padrão de qualidade das Ruas Severino Xavier de Souza, Pastor Jonathas Barros de Oliveira, Erinaldo Nunes de Oliveira e Celina Soares de Azevêdo. Também está concluindo 100% das ruas pavimentadas nos Bancários após a ordem de serviço de 10 novas ruas nesta quarta-feira. A construção do Parque Linear das Três Ruas está com 43% do cronograma executado, além do recapeamento de vias asfaltadas e LED na Rosa Lima e a entrega da Escola Aruanda reformada e modernizada. A gestão também está construindo duas novas unidades de saúde da família na região e agora o Centro Especializado em Reabilitação, que teve a licitação liberada nesta quarta.

“A construção do Parque das Três Ruas, que será coroado com a parceria com o Governo do Estado, que está fazendo a ligação das Três Ruas com a Cidade Universitária, o Centro de Especialidades em Reabilitação, que vai cuidar de deficiência auditiva, visual, mental e física, além das ruas e serviços que estamos podendo acompanhar aqui. A farmácia container, com medicação, que a gente também está entregando em casa. Autorizamos mais uma USF aqui no bairro, para acabar com áreas descobertas, ou seja, é a gestão municipal chegando até a população e entendendo as suas necessidades”, destacou o prefeito.

O gestor esteve acompanhado de vários secretários municipais e vereadores, numa comitiva que percorreu ruas pavimentadas, conversou com moradores beneficiados com remédio em casa, recebendo o atendimento da nova farmácia container e moradores que também estão empreendendo por meio do programa de microcrédito ‘Eu Posso’. O vice-prefeito Leo Bezerra disse que o bairro dos Bancários é um bom recorte do que a Prefeitura de João Pessoa realiza na cidade, com intervenções e serviços em todas as áreas.

“É uma satisfação estar com o prefeito Cícero e todos os nossos secretários, hoje, em especial, nos Bancários, entregando ordem de serviço, entregando obras, visitando obras. Também, em uma parceria com o governador João Azevêdo, na obra das Três Ruas, desenvolvendo a nossa cidade. Então, eu agradeço a todos os que fazem parte da nossa equipe, a todas as secretarias envolvidas nessa ação de hoje, e quem ganha com isso é a população dos Bancários, é a população de João Pessoa”, afirmou.

Confira a agenda completa de ações nos Bancários:

– Assinatura de ordem de serviço de 10 ruas em paralelepípedo e três projetos de empraçamento;

– Visita às obras do Parque Linear das Três Ruas; – Autorização para a licitação do Centro Especializado em Reabilitação;

– Caravana do Cuidar, com serviços de cidadania e assistência social;

– Acompanhamento do programa ‘Eu Posso’, em contato com beneficiados da linha de crédito para empreendedores;

– Visita às obras de ampliação e modernização do Cmei Artur Belarmino;

– Visita à Farmácia Municipal Container; – Assinatura de ordem de serviço para construção da USF Cidade Jardim Universitária;

– Liberação de R$ 70 mil de Emenda Cidadã para a Casa da Divina Misericórdia;

– Entrega de pavimentação em paralelepípedo, drenagem, padronização de calçadas e acessibilidade das Ruas Severino Xavier de Souza, Pastor Jonathas Barros de Oliveira, Erinaldo Nunes de Oliveira e Celina Soares de Azevêdo.