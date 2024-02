cúpula do Governo dinamita liderança de Gervásio e tem reunião com Nilvan

No início parecia um desentendimento rotineiro iniciado provocado por uma fotografia publicada pelo deputado Gervásio Maia, presidente do PSB paraibano, ao lado do prefeito de Santa Rita, Emerson Panta. Mas as articulações de bastidores demonstram que na verdade há um movimento para dinamitar a liderança de Maia no comando da legenda. O fato inicial com Panta pode ter sido somente um estopim.

Os fatos seguintes seguem uma cronologia articulada.

Ontem, o vice-presidente do partido e Chefe da Casa Civil, Ronaldo Guerra, afirmou que a posição socialista na cidade ainda está aberta e que só será definida até 4 de abril. Em seguida Gervásio rebateu o dirigente, alegando que o apoio a Panta foi formalizado em ata, em setembro do ano passado.

Hoje foi a vez do presidente do PSB em João Pessoa, Tibério Limeira, secretário de Administração do Estado, meter a colher na discussão. Tibério afirmou que Gervásio se confundiu e que não houve reunião da Executiva.

“O que houve, na verdade, em setembro do ano passado, foi uma reunião de trabalho entre eu, Gervásio, Ronaldo e Deusdete Queiroga, que é tesoureiro do partido, para a gente levantar a situação dos municípios”, discorreu Limeira.

Também hoje o deputado estadual Hervázio Bezerra (PSB) reforçou a posição contrária ao presidente socialista, defendendo a manutenção de portas abertas para um eventual apoio à candidatura de Nilvan Ferreira, que tende a filiar-se ao Republicanos.

Para completar, uma informação adicional. Na última sexta-feira, pelo que apurou e confirmou o Blog, o governador João Azevêdo e Ronaldo Guerra mantiveram uma reunião com o comunicador Nilvan Ferreira. O encontro serviu para ‘quebrar o gelo’ entre os dois e manter, claro, aberto o caminho para uma possível aliança.

A ‘crise’ interna no PSB está instalada. E tem na liderança de Gervásio o principal ponto. Os fatos falam por si.