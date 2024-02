Semob-JP emite 1.553 credenciais para acesso às vagas especiais de estacionamento

A credencial destinada para o público dos grupos prioritários é um documento que desempenha um papel importantíssimo na vida de muitos cidadãos, proporcionando estacionamento exclusivo para os usuários. Com a finalidade de garantir o acesso às vagas especiais, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) dispõe do serviço de emissão de credenciais. Só este ano já foram emitidas 1.553 credencias para os grupos prioritários. Foram 1.264 para idosos, 206 para pessoas com deficiência, 65 com Transtorno do Espectro Autistas (TEA), 15 fibromialgia e três com Síndrome de Down.

O superintendente da Mobilidade Urbana, Expedito Leite Filho, ressaltou que a credencial tem validade em todo o território nacional, com prazo de três anos, e deve ser colocada visível no painel do carro para comprovação do direito, podendo ser utilizado em qualquer veículo em que o condutor ou o conduzido seja do grupo prioritário.

“Nosso principal objetivo é garantir o respeito para que esse público prioritário usufrua o direito, facilitando em seus deslocamentos diários. Para isso, os agentes de mobilidade realizam, continuamente, rodas em estacionamentos públicos e privados para verificarem se as vagas especiais estão sendo respeitadas.”, ressaltou.

Para solicitar a credencial, o grupo prioritário deve preencher o formulário disponível no endereço eletrônico: portal.semobjp.pb.gov.br, anexar foto, documento oficial com foto e comprovante de residência de João Pessoa, expedido com até 90 dias. Pessoas com deficiência, Transtorno do Espectro Autista, fibromialgia ou síndrome de Down precisam apresentar um laudo médico.

A Semob-JP também disponibiliza o atendimento presencial nos seguintes endereços: sede da Semob-JP, no bairro do Cristo Redentor (3213-7192); posto da Semob-JP na Casa da Cidadania de Jaguaribe (98760-2191) e posto da Semob-JP na Casa da Cidadania do Shopping Manaíra (98645-8766).

João Pessoa na Palma da Mão – Outra forma de solicitar a credencial é por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ realizando o pedido e anexando os documentos necessários para a emissão, de uma maneira simples e eficiente. Baixe o aplicativo que está disponível para os sistemas operacionais Android e IOS.

Para quem não tem o direito a estacionar nas vagas, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) esclarece que estacionar em vagas prioritárias sem a credencial estará sujeito a multa no valor de R$ 293,47, além de receber 7 pontos na CNH pela infração gravíssima, podendo o carro está sujeito a reboque.