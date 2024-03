Nice x Montpellier ONDE ASSISTIR AO VIVO ESCALAÇÕES, PALPITES CAMPEONATO FRANCÊS 23/24, HOJE (08/03)

Nice e Montpellier HSC dão início ao fim de semana do futebol francês quando se enfrentam na Ligue 1 na sexta-feira à noite.

Os anfitriões estão desesperados por uma vitória após saírem do top quatro após uma série de resultados decepcionantes, enquanto os visitantes entram no fim de semana na zona de rebaixamento.

Prévia do Jogo

Francesco Farioli foi considerado uma das contratações de treinadores da temporada quando sua equipe do Nice desafiou o Paris Saint-Germain no topo da Ligue 1 nas primeiras rodadas da temporada.

Mesmo no Ano Novo, o Nice ainda era o segundo melhor time da divisão, embora o PSG tivesse se distanciado, mas a forma em 2024 tem sido extremamente decepcionante e custosa.

A solidez defensiva foi a base de tudo por trás do sucesso inicial do Nice, e eles ainda têm o melhor registro da liga, tendo sofrido apenas 17 gols em 24 jogos, mas deficiências em outras áreas têm se mostrado nas últimas semanas.

O Nice agora está sem vencer há cinco jogos na liga, conquistando apenas dois pontos nesse período, perdendo para os rivais do top quatro Monaco e os candidatos ao rebaixamento Lyon e Toulouse.

Nas últimas duas semanas, Lille e Monaco ultrapassaram o Nice, que passou de ter uma vantagem confortável em segundo lugar para ficar fora das vagas da Liga dos Campeões.

Agora em quinto lugar, o Nice está apenas um ponto à frente de um Lens em ascensão, que também está fazendo progressos impressionantes na tabela.

Com apenas oito pontos separando o terceiro do nono colocado na Ligue 1, a temporada do Nice ainda poderia ir para qualquer lado, mas se a forma recente continuar, eles terão sorte de competir na Europa na próxima temporada.

O Montpellier representa adversários ideais para a equipe de Farioli enfrentar, já que venceram seis dos últimos sete confrontos entre os clubes aqui em casa, incluindo um sucesso por 6 a 1 na temporada passada.

A única vitória do Nice desde janeiro também veio contra seus próximos adversários nas oitavas de final da Coupe de France há algumas semanas, quando colocaram de lado a má forma na liga e venceram o Montpellier por 4 a 1 fora de casa.

Não é surpresa, portanto, que para os visitantes, esse tipo de forma tenha se transferido também para a liga para os homens de Michel Der Zakarian, já que o Montpellier entra no confronto na zona de playoff de rebaixamento.

Embora o Clermont esteja começando a se distanciar no pé da tabela, o quadro de rebaixamento ainda está totalmente aberto, com toda a metade inferior ainda em perigo.

O Montpellier está apenas a um ponto da segurança, atrás do Le Havre, e conseguiu empatar após estar atrás duas vezes para conquistar um ponto respeitável contra o Strasbourg na última vez.

Com o PSG a seguir, o Montpellier realmente precisa de um resultado aqui, já que muitos times na parte de baixo também estão se enfrentando nas próximas semanas.

No entanto, a forma fora de casa tem sido difícil de encontrar, já que nenhum time tem menos pontos fora de casa do que o Montpellier, e seis de seus últimos 10 jogos são fora do Stade de la Mosson, incluindo confrontos importantes com Clermont e Le Havre em suas duas próximas partidas após esta viagem.

Notícias das Equipes

O Nice poderá contar novamente com Youssouf Ndayishimiye após o jogador de Burundi ter sido suspenso para a derrota contra o Toulouse na semana passada.

Os anfitriões continuarão sem alguns jogadores importantes, já que Sofiane Diop, Morgan Sanson e Valentin Rosier estão todos fora devido a lesão.

O Montpellier estará sem o homem que marcou o único gol na derrota esmagadora para o Nice recentemente, já que Modibo Sagnan está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo em apenas cinco jogos.

Falaye Sacko é um nome recente adicionado à lista de lesionados dos visitantes, pois ele perdeu o confronto da semana passada com o Strasbourg, juntando-se a Axel Gueguin, Becir Omeragic e Christopher Jullien no departamento médico em meio a uma crise defensiva para o Montpellier.

Possíveis Escalações

Nice (Provável): Bulka; Lotomba, Todibo, Dante, Bard; Thuram, Boudaoui, Rosario; Guessand, Moffi, Boga

Montpellier HSC (Provável): Lecomte; Tchato, Sainte-Luce, Kouyate, Sylla; Ferri, Chotard, Savanier; Nordin, Adams, Al Tamari

Palavra do Especialista

Embora os gols tenham sido difíceis de encontrar durante toda a temporada para o Nice, mesmo sua defesa não conseguiu salvá-los nas últimas semanas, já que sua queda na tabela continuou.

Contra outro time lutando por forma, este poderá ser um confronto disputado com pouco a separar as duas equipes, mas as lesões defensivas e a suspensão de Sagnan podem dificultar para o Montpellier manter o Nice à distância aqui.

Previsão: Nice 1-0 Montpellier HSC