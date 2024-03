AO VIVO Portimonense x Porto assistir EM DIRETO Português 23/24, HOJE (08/03), escalações, palpites

O jogo entre Portimonense x Porto pelo Campeonato Português 2023/2024 (Liga Portugal BETCLIC), acontece hoje, HOJE (08/03) às 15:45 hs. O mandante desta partida será Portimonense que busca a vitória sob seus domínios.

A partida válida pelo campeonato Português não terá transmissão na TV Aberta. Já na TV fechada, dá para ver os jogos dos principais times da ‘TERRINHA’, como Benfica, Porto e Sporting.

Assim, fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje.

Buscando construir sobre uma recente goleada sobre os rivais Benfica e fortalecer sua posição no topo da tabela da Primeira Liga, o Porto viajará para enfrentar o Portimonense na sexta-feira.

Com 10 jogos restantes na liga, os visitantes estão seis pontos atrás do segundo lugar e sete pontos atrás do líder Sporting Lisboa, enquanto seus anfitriões lideram a zona de rebaixamento por apenas um ponto.

Prévia do Jogo

O Portimonense retorna ao Estádio Municipal de Portimão na sexta-feira com o objetivo de melhorar sua posição na luta pela sobrevivência na Primeira Liga nesta temporada, após saírem da zona de rebaixamento na última rodada, apesar de estarem no meio de uma sequência difícil de jogos.

Dos seus 24 jogos na liga até o momento nesta temporada, os Alvinegros conseguiram apenas 23 pontos, sofrendo 13 derrotas nesse período enquanto conseguiram apenas seis vitórias.

Duas dessas vitórias vieram em um intervalo de três jogos em janeiro contra Farense e Boavista, o que impulsionou enormemente suas esperanças de sobrevivência, mas eles não conseguiram manter uma sequência de melhora constante desde então, conquistando apenas mais dois pontos nas últimas cinco partidas, sofrendo derrotas para Arouca e Estrela Amadora.

Então, após um empate credível em 1 a 1 com o Vitoria de Guimarães e uma derrota por 4 a 0 contra o Benfica, a equipe de Paulo Sérgio recebeu o Vizela no domingo e saiu com um empate sem gols, mesmo jogando os últimos 20 minutos com 10 homens após a expulsão de Pedro Henrique.

Embora esse resultado tenha tirado o Portimonense da zona de rebaixamento, eles podem ficar um pouco desapontados com um empate sem gols em casa contra o último colocado da divisão, enquanto ganham apenas um ponto de vantagem sobre os três últimos colocados, e agora estarão desesperados para causar uma surpresa e corrigir sua forma na sexta-feira antes da reta final em uma briga competitiva pela permanência.

Eles enfrentam uma tarefa difícil, porém, já que o Porto chega em boa forma, tendo vencido quatro de seus últimos cinco jogos em todas as competições.

Após ficar dois pontos atrás do Benfica na corrida pelo título da Primeira Liga na última temporada, o Porto certamente teve uma campanha decepcionante na liga como um todo nesta temporada, atualmente ocupando o terceiro lugar e ficando atrás do líder Sporting Lisboa por sete pontos, tendo jogado um jogo a mais.

De fato, os Dragões já perderam pontos em oito ocasiões, mais do que nas duas temporadas anteriores, incluindo um empate em 1 a 1 fora de casa contra o Gil Vicente no final de fevereiro, após uma impressionante vitória por 1 a 0 sobre o Arsenal no primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões, graças ao gol tardio de Galeno.

Os Dragões se recuperariam desse empate decepcionante com uma vitória por 2 a 1 fora contra o Santa Clara na quinta-feira para garantir uma vaga na semifinal da Taca de Portugal, antes de receberem o Benfica no O Clássico no domingo e aplicarem uma histórica goleada de 5 a 0, com Galeno marcando mais dois gols no primeiro tempo antes de Wendell, Pepe e Danny Namaso também deixarem seus nomes na súmula.

Tal triunfo viu o Porto reduzir a diferença para o Benfica para seis pontos com 10 jogos restantes na luta pela segunda vaga na Liga dos Campeões, e com suas esperanças de título praticamente acabadas, os homens de Conceição agora buscarão construir momentum e aplicar mais pressão sobre seus rivais com outra vitória na sexta-feira antes de viajarem para Londres para o segundo jogo contra o Arsenal na próxima semana.

Forma na Liga Primeira Liga

Portimonense: WLLDLD

Porto: WDLWDW

Forma em Todas as Competições

Notícias das Equipes

O Portimonense deve escalar um XI titular semelhante ao do empate contra o Vizela na última rodada, embora com uma mudança forçada na defesa, já que Pedro Henrique cumprirá suspensão após ser expulso naquele jogo.

Em sua ausência, Gonçalo Costa deve entrar na defesa com Filipe Relvas se juntando a Alemao no centro, enquanto Nonoca e Dener continuarão a desempenhar papéis importantes na base do meio-campo.

Mais à frente, Carlinhos continuará a desempenhar um papel importante atrás de um único atacante, tendo marcado oito gols até agora nesta temporada, enquanto Sylvester Jasper e Helio Varela são jogadores perigosos nas pontas.

Após uma exibição impressionante no O Clássico na última vez, o Porto pode não fazer mudanças na sexta-feira, com Ivan Marcano e Zaidu Sanusi permanecendo de fora devido a lesão, embora o lateral Wendell esteja sujeito a um teste de aptidão de última hora.

Pepe e Otavio continuarão no centro da defesa, com Nico Gonzalez e Alan Varela certamente formando a dupla na base do meio-campo, apesar da concorrência de Stephen Eustaquio.

Em sua formação 4-2-3-1, a linha será novamente liderada por Evanilson com o apoio do trio perigoso de Francisco Conceição, Pepe e o em forma Galeno, que marcou cinco gols nos últimos cinco jogos, elevando seu total para 12 na temporada ao lado de 10 assistências em todas as competições.

Possíveis Escalações

Portimonense (Provável): Nakamura; Formiga, Alemao, Relvas, Costa; Nonoca, Dener; Jasper, Carlinhos, Varela; Carrillo

Porto (Provável): Costa; Mario, Pepe, Otavio, Wendell; Gonzalez, Varela; Conceicao, Pepe, Galeno; Evanilson