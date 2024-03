AO VIVO Estrela Amadora x Casa Pia assistir EM DIRETO Português 23/24, HOJE (08/03), escalações, palpites

O jogo entre Estrela Amadora x Casa Pia pelo Campeonato Português 2023/2024 (Liga Portugal BETCLIC), acontece hoje, HOJE (08/03) às 17:45 hs. O mandante desta partida será Estrela que busca a vitória sob seus domínios.

A partida válida pelo campeonato Português não terá transmissão na TV Aberta. Já na TV fechada, dá para ver os jogos dos principais times da ‘TERRINHA’, como Benfica, Porto e Sporting.

Assim, fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje.

Buscando sair da zona de rebaixamento da tabela da Primeira Liga, o Estrela Amadora receberá o Casa Pia no Estádio José Gomes na sexta-feira.

Os anfitriões caíram para a zona de playoff de rebaixamento no último final de semana, enquanto seus visitantes conquistaram uma vantagem crucial sobre a zona de rebaixamento com uma melhoria na forma nas últimas semanas.

Prévia do Jogo

Com 10 jogos restantes nesta temporada, o Estrela Amadora se encontra em uma posição preocupante em sua tentativa de evitar um rebaixamento imediato em sua primeira temporada na Primeira Liga Portuguesa, já que atualmente ocupa o terceiro lugar na zona de rebaixamento.

Dos seus 24 jogos até agora, os Tricolores acumularam 23 pontos com cinco vitórias e sete empates, com a mais recente dessas vitórias sendo crucial em casa contra o Portimonense no início de fevereiro, quando Leo Jaba marcou junto com gols contra de Carlinhos e Kosuke Nakamura no primeiro tempo.

A equipe de Sérgio Vieira não conseguiu construir uma campanha de sobrevivência sustentada desde então, adicionando apenas mais um ponto ao seu saldo nas últimas três tentativas e voltando para a zona de rebaixamento como resultado, já que perderam por 2 a 0 fora de casa contra o Porto e dividiram os pontos em um empate em 1 a 1 em casa contra o Chaves graças ao gol de empate de Ronaldo Tavares nos acréscimos do primeiro tempo.

Uma outra viagem difícil seguiu-se no último final de semana contra o Braga, e os Tricolores saíram de mãos vazias de uma derrota por 3 a 0, embora o gol de Simone Banza tenha vindo apenas aos 57 minutos e o terceiro tenha sido marcado nos acréscimos.

Embora sua forma recente esteja longe de ser adequada se eles quiserem evitar o rebaixamento nesta temporada, o Estrela Amadora enfrentou um calendário relativamente difícil e está apenas atrás do Estoril Praia fora da zona de rebaixamento por diferença de gols e do Portimonense e Rio Ave por apenas um ponto, o que significa que uma vitória em casa na sexta-feira os colocaria rapidamente em uma posição mais forte com uma pequena vantagem sobre a zona de rebaixamento.

Eles enfrentam outro teste difícil, porém, já que os visitantes chegam tendo recentemente se afastado da zona de rebaixamento com uma melhoria muito necessária na forma.

Também visando preservar seu status na primeira divisão após um 10º lugar na última temporada, o Casa Pia estava em uma posição difícil após 21 jogos da liga, já que uma sequência de cinco jogos sem vitórias, incluindo uma derrota por 8 a 0 para o Sporting Lisboa, os deixou na zona de rebaixamento com apenas 20 pontos.

Os Casapianos conseguiram se recuperar de maneira impressionante desde então, construindo uma vantagem confortável sobre a zona de rebaixamento nas últimas semanas, retornando às vitórias em casa contra o Arouca com um gol de Clayton aos 16 minutos do segundo tempo.

Uma difícil viagem ao quinto colocado Vitoria de Guimaraes seguiu-se, e a equipe de Gonçalo Santos conquistou duas vitórias consecutivas com um triunfo por 2 a 0, graças aos gols de Clayton e Pablo Roberto, antes de se encontrar com o Gil Vicente em um confronto de meio de tabela no último domingo e garantir um empate sem gols.

Agora ocupando o 10º lugar com uma vantagem de cinco pontos sobre seus anfitriões na zona de rebaixamento e uma vantagem de nove pontos sobre a zona de rebaixamento automático, com a confiança de volta ao seu lado após três resultados consecutivos agradáveis e clean sheets, o Casa Pia agora buscará ampliar ainda mais sua vantagem e buscar um lugar na metade superior da tabela com outra vitória na sexta-feira.

Forma na Primeira Liga

Estrela Amadora: LLWLDL

Casa Pia: LDLWWD

Notícias das Equipes

O Estrela Amadora continua lidando com várias questões de lesões indo para o confronto de sexta-feira, com Mansur, Gustavo Henrique e Manuel Keliano permanecendo no departamento médico.

Sérgio Vieira deve evitar fazer muitas mudanças no XI titular desde a sua derrota fora contra o Braga na última vez, dado que a equipe se manteve forte até a marca de uma hora, com Kialonda Gaspar, Pedro Mendes e Ruben Lima prontos para continuar em uma defesa com três, enquanto Pedro Sa e Leo Cordeiro devem novamente formar uma parceria no meio-campo em seu esquema 3-4-3.

No ataque, Ronaldo Tavares deve continuar liderando a linha, enquanto Leo Jaba é um jogador perigoso na ala direita, tendo marcado cinco gols e três assistências na Primeira Liga até o momento nesta temporada.

Com Fernando Varela provavelmente continuando de fora, o Casa Pia deve permanecer inalterado em relação ao empate com o Gil Vicente na última vez, dada a recente melhoria em suas fortunas, com João Nunes novamente pronto para se juntar a Nermin Zolotic e Duplexe Tchamba em uma defesa com três na ausência de Varela.

Clayton liderará o ataque em um esquema 3-4-3 semelhante ao de seus anfitriões, tendo marcado dois gols nos últimos três jogos, elevando seu total para oito na temporada na primeira divisão de Portugal.

Ele contará com o apoio de Nuno Moreira e Pablo Roberto, enquanto Neto e Rafael Brito devem continuar sua parceria no meio-campo.

Possíveis Escalações

Estrela Amadora (Provável): Bruno; Gaspar, Mendes, Lima; Santos, Cordeiro, Sa, Nanu; Jaba, Tavares, N’do

Casa Pia (Provável): Batista; Nunes, Zolotic, Tchamba; Larrazabal, Neto, Brito, Lelo; Moreira, Clayton, Roberto