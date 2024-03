Vacina contra Dengue está disponível para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos

A Prefeitura de João Pessoa segue alertando e convocando a população para atualização da caderneta de vacina. O chamamento é principalmente para crianças e adolescentes, na faixa etária de 10 a 14 anos que já podem receber o imunizante Qdenga, uma vacina tetravalente que protege, portanto, contra os quatro sorotipos do vírus da dengue – DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4. A vacinação começou no 19 de fevereiro e 3.450 pessoas já receberam a primeira dose do imunizante.

“Orientamos que os pais e responsáveis levem as crianças e adolescentes para receber as doses que podem proteger contra a dengue, sobretudo, aproveitar a oportunidade para atualizar a caderneta com as doses indicadas e recomendadas, contempladas no Programa Nacional de Imunização”, orientou Fernando Virgolino, chefe de Imunização da Prefeitura de João Pessoa. “Os demais públicos também devem buscar um serviço de saúde, para que um profissional avalie a caderneta e coloque em dia as doses das vacinas”, completou.

Nesta terça-feira (5), os usuários poderão receber as doses dos imunizantes nos três pontos móveis localizados no Shopping Sul, no bairro dos Bancários, e no Home Center Ferreira Costa, às margens da BR-230, funcionam de segunda a sexta-feira, das 12h às 21h, e no Shopping Tambiá, com assistência das 12h às 20h.

Já nas salas de vacinas, as ações preventivas e de promoção à saúde acontecem nos seguintes serviços: nas Unidades de Saúde da Família, que funcionam das 7h às 11h e das 12h às 16h, no Centro Municipal de Imunização e nas Policlínicas Municipais, que atendem no período das 8h às 16h.

Todos os imunizantes disponíveis das campanhas ativas (Covid-19 ou dengue) podem ser administrados simultaneamente com qualquer outro que faz parte do calendário de rotina, em qualquer intervalo de tempo, na faixa etária de seis meses de idade ou mais.

Documentação – Para ter acesso à vacina contra Covid-19, o usuário deve apresentar um documento oficial e o cartão de vacina, que comprove outras doses do imunizante, além do Cartão SUS. Já para receber as demais vacinas do calendário de rotina, é importante levar o cartão de vacina, Cartão SUS e um documento oficial do usuário.

Vacinação Domiciliar – Para pessoas acamadas e restritas ao leito. É necessário fazer agendamento, por meio do número (83) 98645-7727. As vacinas são disponibilizadas nos domicílios, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 16h.

Locais de vacinação em João Pessoa nesta segunda-feira (4):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira)

*exceção: Alto do Céu II, Roger III, Cruz das Armas IV, Anayde Beiriz e Jardim Planalto

Policlínicas Municipais e Centro Municipal de Imunização

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

Home Center Ferreira Costa

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

8h às 16h (sábado)

Shopping Sul

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

10h às 16h (sábado)

Shopping Tambiá

Horário: 12h às 20h (de segunda a sexta-feira)

9h às 16h (sábado)

Vacinação Domiciliar

Agendamento: (83) 98645-7727 – (Apenas whatsapp)

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)