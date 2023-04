Microcrédito social

Prefeitura de João Pessoa realiza capacitação com empreendedores inscritos no ‘Eu Posso’

13/04/2023 | 21:00 | 53

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), realizou, na tarde desta quinta-feira (13), a etapa de capacitação dos empreendedores inscritos no Edital 01/2023, do programa de microcrédito social ‘Eu Posso’. A atividade aconteceu no auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria. Por lá, os proponentes assistiram a palestras sobre consciência financeira, gestão empreendedora e desenvolvimento pessoal.

A capacitação integra a jornada que os empreendedores precisam passar para chegar à concessão do crédito. A secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Vaulene Rodrigues, deu as boas-vindas aos participantes apresentando um pouco mais do ‘Eu Posso’ e outras ações que a Prefeitura disponibiliza para fomentar o empreendedorismo na cidade.

“Estamos aqui no início da jornada, mas já destaco que todos esses empreendedores terão acompanhamento contínuo da nossa equipe até mesmo no pós-crédito. Muito mais do que fazer um repasse financeiro, estamos a postos para orientar e ver cada vez mais negócios crescendo e se fortalecendo”, disse.

Palestras – A diretora de Operações da Sedest, Priscilla Mendonça, iniciou a programação de palestras conversando com os empreendedores sobre consciência financeira. Segundo ela, a discussão em torno da temática é de grande importância, pois sem ter uma base de conhecimento, as chances de erro são muito maiores.

“E errar quando existe a necessidade do próprio sustento e da família custa muito caro. Por isso, investir em conhecimento e, principalmente, no que se refere à gestão financeira é uma questão de sobrevivência”, destacou.

Na sequência, tiveram as palestras sobre Gestão Empresarial, ministrada pelo facilitador Lucas Meirelles; e de Desenvolvimento Pessoal, com Sandra Carvalho Diniz. “Abordamos aqui conteúdos que se conectam e que são fundamentais para o desenvolvimento dos negócios. Não adianta oferecer o capital se não houver investimento no conhecimento, não apenas para gerir a empresa, como também para se posicionar profissionalmente com técnicas de marketing pessoal”, explicou Sandra.

Conhecimento – Entre os empreendedores que lotaram o auditório estava Elainy Leal. Há sete anos, ela começou a trabalhar com o segmento de festas infantis, alugando barraquinhas e brinquedos, como pula-pula e produção de algodão-doce. “Me inscrevi no Eu Posso como pessoa jurídica, com o intuito de investir na ampliação do meu negócio. Quero abrir uma loja de artigos de festas em Mangabeira. E tudo que ouvi nessa tarde de capacitação abriu muito minha mente. O conhecimento é sempre importante e nos dá mais segurança para seguir em frente, focados no desenvolvimento do nosso negócio”, falou.

Etapas – Após passarem pelas capacitações, os empreendedores seguirão para a etapa de análise do plano de negócios, que já se inicia na próxima semana. Depois, a jornada do programa continua com a visita técnica; a análise de crédito; a entrega do certificado do programa (CEM); a concessão do crédito; e o pós-crédito. Todas as informações sobre o ‘Eu Posso’ estão disponíveis no site euposso.joaopessoa.pb.gov.br.