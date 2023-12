Dermatologista dá dicas de cuidados com a pele negra no verão

A pele exige cuidados especiais no verão e a proteção precisa ser reforçada contra o calor e os raios solares. A médica dermatologista Ismaelli Veras dá dicas para as pessoas negras e explica quais são os principais cuidados com a pele negra durante o verão, considerando a hidratação e a proteção solar.

A entrevista com a médica foi exibida no Paraíba Comunidade deste domingo (17), que vai ao ar na TV Cabo Branco e TV Paraíba.

Hidratação x oleosidade

De acordo com a dermatologista, as pessoas negras costumam ter uma maior oleosidade no rosto. A médica indica o uso de um sabonete ou gel de limpeza que controle a oleosidade e explica que esses produtos costumam possuir ácido salicílico.

Outra dica de Ismaelli é fazer a limpeza do excesso de sujeira que não saiu durante a lavagem com uma água micelar e, em seguida, fazer uso do hidratante com controle de oleosidade.

Ela explica há o mito que peles oleosas não precisam de hidratação. “Até o fato de você hidratar, de você ter o equilíbrio dessa pele, vai fazer com que não produza tanta oleosidade em excesso”.

Proteção solar para a pele negra

Após a hidratação, o próximo passo é proteger a pele com protetor solar. A médica reforçou que pessoas com a pele negra precisam usar protetor solar porque a proteção é obrigatória para todas as cores de pele.

“Muita gente acredita que por ter a pele negra, já ter uma concentração maior de melanina, já tem uma proteção natural. Então as pessoas se iludem achando que não necessitam de protetor solar”, afirmou.

A dermatologista indica o uso do fator de proteção solar 30 para o dia a dia, mas se a exposição solar for muito intensa, recomenda-se o uso do fator 50.