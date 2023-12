Cícero Lucena destaca promoção da saúde e bem-estar da prova que consolida a Capital no cenário dos esportes saudáveis

A Corrida do Natal, que foi disputada na noite deste sábado (16), reunindo quase dois mil corredores, da Lagoa até o Busto de Tamandaré, provou que João Pessoa se consolida como cidade dos esportes saudáveis. O prefeito Cícero Lucena destacou essa condição da Capital, de valorizar as competições, promovendo saúde e bem-estar por meio da prática esportiva. O gestor cumpriu o percurso de sete quilômetros da prova, que teve a belíssima iluminação natalina como cenário.

“A Corrida do Natal faz parte do nosso objetivo de fazer de João Pessoa a Capital da qualidade de vida, com o esporte ajudando a promover isso. Temos eventos esportivos o ano inteiro, seja com a Prefeitura organizando ou apoiando, justamente para oferecer ao cidadão a possibilidade de adotar um estilo de vida saudável. Hoje, aqui, uma prova belíssima, com a cidade iluminada, no espírito natalino, é uma grande demonstração de que estamos no caminho certo”, afirmou o prefeito.

Essa foi a terceira edição da competição, que bateu recorde de participantes e entrou definitivamente no gosto dos corredores. Uma prova que o secretário de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), Kaio Márcio, classificou como “histórica”, reforçando o potencial de João Pessoa para o esporte, em todas as épocas do ano. Ele também participou da corrida.

“João Pessoa, cada vez mais, é a capital do esporte. Estamos felizes em poder ver a população, a cada competição, a cada evento, batendo recorde de participação e, com certeza, o pessoal está treinando para melhorar o tempo e ter uma saúde cada vez melhor. Uma energia muito boa, muito positiva – isso que é o legal da corrida, que a gente vê o incentivo e a dedicação do pessoal que corre diariamente, seja qual for o local, se reúne nas corridas de rua”, afirmou o secretário.

Entre os corredores, a prova foi uma verdadeira festa. Uma forma de celebrar o Natal ao mesmo tempo que celebra a saúde. E, nesse espírito, teve corredor de todo jeito – desde aqueles mais focados em brigar pelas primeiras colocações, até os que estavam em busca de superar os próprios limites. Como foi o caso de Lucas Pontes, estudante que adotou a corrida como estilo de vida.

“Comecei a correr para melhorar meu condicionamento e minhas taxas, aí me apaixonei. Virou meu vicio – um vício bom. Cada prova que eu consigo completar é uma vitória. Hoje, por exemplo, consegui melhorar meu tempo em relação ao ano passado. João Pessoa está de parabéns, porque nos proporciona isso o ano inteiro”, comemorou.

Vencedores da categoria Geral Masculino:

1° lugar – Jonas Feitosa, com o tempo de 22’22

2° lugar – Otávio Augusto Rodrigues, com o tempo de 23’07

3° lugar – Daniel Isidro Santos, com o tempo de 23’26

4° lugar – José George Andrade, com o tempo de 23’34

5° lugar – Carlos André Nascimento, com o tempo de 23’45

Vencedores da categoria Geral Feminino:

1° lugar – Alice Maria Lins Costa, com o tempo de 27’07

2° lugar – Carolina Gomes da Silva, com o tempo de 27’46

3° lugar – Lindalva Maria Galdino, com o tempo de 28’06

4° lugar – Rayane Emmile de Oliveira, com o tempo de 29’26

5° lugar – Eryka da Silva Santos, com o tempo de 30’22