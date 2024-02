Matheus Cunha anota 3 gols na vitória do Wolverhampton sobre o Chelsea

Matheus Cunha brilhou na vitória do Wolverhampton para cima do Chelsea neste domingo, em Londres. Mesmo jogando fora de casa, o atacante marcou três gols no triunfo por 4 a 2 do Wolves sobre os Blues.

A grande vitória do Wolverhampton foi de virada. O Chelsea abriu o placar com Cole Palmer. Mas rapidamente o Wolves empatou com gol do paraibano após passe do volante ex-Flamengo João Gomes.

Matheus Cunha marca hat-trick sobre o Chelsea

O Wolverhampton virou com gol contra do francês Disasi. No segundo tempo, Matheus Cunha marcou mais duas vezes.

O primeiro após um passe na medida do português Pedro Neto. Já o segundo saiu de um pênalti sofrido pelo próprio paraibano.

No fim, Thiago Silva ainda descontou para o Chelsea. Só que o jogo no Stamford Bridge, casa da equipe azul de Londres, terminou mesmo com o placar de 4 a 2 para o Wolverhampton.

Matheus Cunha vive grande fase na temporada 2023/2024. Para se ter uma ideia, o atacante participou de 11 dos últimos 13 gols da equipe no Campeonato Inglês.

Com a vitória, o Wolverhampton ultrapassou o Chelsea na tabela e agora é décimo colocado. Já Matheus Cunha possui nove gols na liga, confirmando uma grande fase na temporada.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba