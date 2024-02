Sedurb intensifica fiscalização para coibir venda de bebidas em garrafa de vidro

04/02/2024 |

14:00 |

87

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa (Sedurb) está intensificando a fiscalização para coibir a venda de bebidas em garrafa de vidro durante a apresentação dos blocos na Vila Folia, em João Pessoa.

A ação está prevista no edital que autoriza a venda de produtos pelos ambulantes e visa garantir a segurança dos foliões e das pessoas que trabalham durante a realização do evento.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Urbano, Fábio Carneiro, desde o início dos festejos carnavalescos as equipes da Sedurb estão redobrando a fiscalização para fazer cumprir as normas do edital. Ele explicou que todos os comerciantes são orientados sobre as regras do edital e assinam um termo no momento da inscrição se comprometendo a cumpri-las. Além disso, também recebem orientação antes e depois do início dos eventos, mas, infelizmente, alguns ainda resistem em agir conforme a legislação.

“Até o momento só foram flagradas apenas algumas situações pontuais de desrespeito pelos comerciantes, mas a maioria desses trabalhadores está agindo de acordo com a legislação. Nossas equipes continuarão durante toda a realização do nosso Carnaval atuando com o trabalho de orientação, mas também com a fiscalização ostensiva para coibir abusos”, disse Fábio Carneiro.

Quem for flagrado vendendo bebidas em garrafa de vidro terá a mercadoria apreendida, mas poderá reaver os produtos após pagamento de taxa para liberação.