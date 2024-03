Tiquinho Soares faz promessa a fã de 5 anos e garante que não deixará o Botafogo

Tiquinho Soares acumula fãs por onde passa e não tem sido diferente no Botafogo. E uma fã mirim chamou atenção na última semana. Foi Valentina, de apenas cinco anos. A torcedora do Fogão e do paraibano fez um pedido para o atacante: jamais deixar o Glorioso. Diante da questão, Tiquinho Soares faz promessa de não deixar o Fogão.

Filha de pai flamenguista e mãe botafoguense, Valentina escolheu seguir o lado materno da família, que também conta com avô, primos e tios alvinegros.

Em 2023, a torcedora do Fogão entrou em campo ao lado do ídolo, na emblemática campanha de Tiquinho Soares com a camisa do Botafogo. Até aqui, o paraibano acumula 29 gols e 7 assistências em 59 jogos.

Tiquinho Soares faz promessa a torcedora mirim

No ano passado, após a derrota por 4 a 3 contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, Valentina foi uma personagem emblemática, mandando uma mensagem de incentivo para o atacante.

— Então, Tiquinho, nós seguimos líderes. Temos três pontos de vantagem e um jogo a menos. Esse campeonato está longe de acabar para a gente. Eu tenho certeza que vamos levantar a taça. Tiquinho, obrigada! Nós vamos te apoiar até o final! Eu acredito que seremos campeões – incentivou.





Neste ano, o atacante já soma dois gols e quatro assistências em 10 jogos. O carinho de Valentina pelo jogador ultrapassa temporadas.

O amor por Tiquinho Soares se reflete nos objetos presentes em seu quarto. A botafoguense acumula copos, bonecos e camisas do clube, e do jogador. Até mesmo o peixinho de Valentina recebe o nome do atacante.

Com o apoio de Valentina, o Botafogo vai a campo contra o Sampaio Corrêa-RJ neste domingo (10), pela semifinal do Taça Rio.

