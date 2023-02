Paraíba recebe primeiras doses de vacina bivalente contra a Covid-19

Compartilhe















A Paraíba já recebeu as primeiras doses de vacina bivalente contra a Covid-19, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES). Até o dia 18 de fevereiro, serão 357.666 doses recepcionadas no estado para ampliar a imunização da população. No dia 27 de fevereiro começam a ser aplicadas as vacinas, segundo orientação do Ministério da Saúde.

Paraíba tem fases de aplicação da bivalente contra Covid-19

Na primeira fase de vacinação utilizando o imunizante, serão vacinados idosos a partir de 70 anos, além de moradores e trabalhadores de instituições de longa permanência; imunossuprimidos com 12 anos ou mais; indígenas; quilombolas e ribeirinhos.

Para poder se vacinar com as vacinas bivalentes, é necessário ter completado o esquema com as primeiras e segundas doses, ou ainda ter tomado o imunizante com dose única. Além disso, quem já se vacinou com a dose de reforço, também pode receber a bivalente, no entanto, desde que há pelo menos 4 meses.

Na Paraíba, a vacinação com a vacina bivalente ainda vai ter mais quatro fases. A segunda fase contempla idosos com idade acima de 60 anos; a terceira fase inclui gestantes e puérperas; a quarta fase compreende trabalhadores da Saúde e a quinta e última fase integra portadores de deficiência permanente.

