Neste final de semana

Prefeitura encerra ação educacional do programa Amigos da Praia no Busto de Tamandaré

10/02/2023 | 18:00 | 49

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Semam) e da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), encerra, neste sábado (14) e domingo (15), as ações educacionais de preservação ambiental do programa Amigos da Praia, no Busto de Tamandaré. O evento conta com apresentação do grupo de percussão da Emlur, Baticumlata.

Os agentes do programa vão orientar os frequentadores das praias de Tambaú e Cabo Branco sobre o descarte de resíduos e a preservação da vegetação. Haverá distribuição de sacolinhas aos frequentadores das praias para que acondicionem os resíduos produzidos durante sua permanência na praia e descartem nas papeleiras, lixeiras e contêineres instalados por toda a orla da Capital.

O superintendente executivo da Emlur, Igo Morais, avalia que a repercussão das atividades junto à população foi muito positiva, não apenas nos finais de semana de realização da ação educativa, mas em outras atividades da Emlur. A edição deste ano do programa teve início no Busto de Tamandaré e percorreu as praias de Bessa, Seixas e Manaíra.

A abordagem dos agentes do programa Amigos da Praia é feita aos banhistas, vendedores ambulantes, pessoas que alugam guarda-sol e comerciantes, além dos trabalhadores dos restaurantes, bares e quiosques.

“A Emlur realiza um trabalho constante de educação ambiental e de limpeza nas praias para preservar nosso meio ambiente. No verão, nós intensificamos esse trabalho em razão da maior quantidade de frequentadores nas praias, mas seguiremos nosso trabalho no decorrer do ano”, enfatiza Igo Morais.

Serviços – Os agentes de limpeza coletam diariamente uma média de 27 toneladas de resíduos na orla de João Pessoa, no trecho de Cabo Branco ao Bessa. Os serviços de limpeza na orla são executados todos os dias, com catação na faixa de areia, varrição da calçadinha e da ciclofaixa e coleta dos resíduos domiciliares.

Orientações – Na Tenda Verde da Semam, os agentes orientam as pessoas sobre os cuidados com a preservação da vegetação fixadora de dunas, que é área protegida pela legislação ambiental, e colaboram com a educação da população na questão do descarte de resíduos. Ainda haverá a distribuição de mudas de árvores nativas à população.

O programa Amigos da Praia recebe apoio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Secretaria de Turismo (Setur) e Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob). As organizações não-governamentais (ONGs) Peixes da Caatinga, Guajiru – Ciência, Educação e Meio Ambiente e Inpact Pesquisa e Ação também apoiam o programa.