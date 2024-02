Prefeitura realiza curso de aperfeiçoamento para profissionais que trabalham com máquinas pesadas

A Prefeitura de João Pessoa, numa parceria da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) com a Qualifica Cursos, realiza, a partir desta terça-feira (27), o curso de aperfeiçoamento em máquinas pesadas, voltado para motoristas que trabalham com equipamentos como escavadeira, retroescavadeira, trator e motoniveladora, entre outros.

O curso, que terá um total de 16 horas, entre atividades teóricas e práticas, contará com 13 profissionais da Seinfra e 17 de outras pastas que fazem parte da gestão. As aulas teóricas serão realizadas entre os dias 27 e 29 de fevereiro, a partir das 19h, de forma que não atrapalhe as atividades diárias dos participantes. As aulas presenciais serão ministradas no Espaço Cultural José Lins do Rego, em Tambauzinho.

“A Secretaria de Infraestrutura presta serviços muito importantes à população de João Pessoa, então esse curso veio para aperfeiçoar o trabalho dos nossos servidores”, destacou o chefe do setor de Transportes da Seinfra, Luiz Ramalho.

No domingo, dia 3 de março, o curso em máquinas pesadas será concluído com aulas práticas no antigo Aeroclube da Paraíba, a partir das 7h. Após o fim das atividades, além da oportunidade de se aperfeiçoar em sua área, os profissionais receberão certificado de conclusão de curso.

“É uma grande oportunidade. É válido informar que o curso atende a norma regulamentadora de número 11 a 18.6, do Ministério do Trabalho. Iremos certificar aos servidores que trabalham com máquinas no município de João Pessoa. É uma grande chance de qualificação para servidores que trabalham com equipamentos pesados”, destacou o instrutor técnico da Qualifica Cursos, Silvestre Fontes.