Com articulação de Sérgio Queiroz, Novo estuda pré-candidaturas a prefeito em Santa Rita e Cabedelo

Sob a liderança de Sérgio Queiroz, o partido Novo colocou em pauta a possibilidade de lançar pré-candidaturas a prefeito nas cidades de Santa Rita e em Cabedelo. Procurador da Fazenda Nacional e presidente da Fundação Cidade Viva, ele foi candidato ao Senado em 2022 e anunciou filiação ao Novo para ajudar nas articulações da legenda em 2024.

Segundo apuração do Jornal da Paraíba com fonte ligada ao Novo, a estratégia tem como base pesquisas internas e a votação obtida por Sérgio Queiroz nas eleições de 2022, o mais votado para o Senado na região metropolitana de João Pessoa quando levado em conta o somatório geral de votos.

Em Santa Rita, pelo menos dois nomes do partido estão colocados na mesa. “Sérgio obteve quase 20% dos votos para o Senado em Santa Rita, sem apoio de nenhum grupo, e isso pode ajudar na definição dos rumos da eleição”, avaliou uma liderança do partido.

Em Cabedelo, onde Queiroz ficou com 25% dos votos, o partido também estuda lançar uma pré-candidatura e há pelo menos um nome no radar do Novo. A princípio, esses nomes não serão anunciados, seguindo uma estratégia já adotada pelo partido no contexto eleitoral.

Filiação de Sérgio Queiroz

No dia 21 de fevereiro, Sérgio Queiroz anunciou em uma live no Instagram que aceitou o convite do presidente nacional do Partido Novo para se filiar à legenda. Ele, inclusive, não descartou disputar a prefeitura de João Pessoa nas eleições deste ano.

Neste primeiro momento, o pastor disse que pretende atuar como articulador para que o partido Novo cresça na Paraíba. Quer ser uma espécie de consultor para que o partido forme novas lideranças na política. Mais adiante vai decidir se vai para a disputa a prefeito, vice-prefeito ou se manter nos bastidores do processo eleitoral na Capital.