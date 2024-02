Na CBN, Hugo Motta diz que quer Nilvan no Republicanos para disputa em Santa Rita

Em entrevista a CBN Paraíba nesta segunda-feira (19), o presidente estadual do Republicado e deputado federal, Hugo Motta, disse que quer o comunicador Nilvan Ferreira filiado ao partido para uma futura disputa em Santa Rita. Este, segundo ele, é o desejo das lideranças do partido.

Nós demonstramos o interesse do Republicanos em contar com o Nilvan em nossas fileiras partidárias, sempre demonstrando a Nilvan que no Republicanos ele terá total liberdade para defender as suas bandeiras, para defender a sua plataforma de governo”, declarou.

O presidente do Republicanos garantiu que o partido tem condição de poder aproximar outros partidos com quem há um bom relacionamento. “Com certeza seria um partido que daria a Nilvan a estatura que ele precisa para poder lograr isso na eleição, na eleição de Santa Rita. Então estamos animados”, completou.

Hugo Motta destacou que Nilvan tem um nome consolidado em toda região metropolitana de João Pessoa e é um pré-candidato que se identifica com a população de Santa Rita por conhecer de perto os problemas da cidade.

Após ser ‘rifado’ do PL em João Pessoa, que optou o ex-ministro Marcelo Queiroga para a disputa, e também em Santa Rita, que deve apoiar o nome indicado pelo prefeito Emerson Panta, Nilvan tem buscado uma nova sigla para as eleições.

Além do Republicanos, Nilvan tem conversado com o União Brasil do senador Efraim Filho e o Podemos. Hugo Motta sabe disso, mas espera que o Republicanos seja o escolhido. O comunicador disse que deve anunciar sua decisão ainda esta semana.

CONFIRA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA: