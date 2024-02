Inscrições para curso de teatro da Funesc começam nesta segunda (19)

Estão abertas a partir desta segunda-feira (19) as inscrições para o curso de teatro da Funesc. Os selecionados farão parte da turma de 2024, cujas aulas começam no mês de março.

De acordo com a Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc), as aulas são presenciais e acontecem três dias por semana, nas terças, quintas e sextas, no turno da noite.

As aulas acontecerão na Sala Roberto Cartaxo, na própria Funesc, em João Pessoa. A mensalidade custa R$ 60.

Ainda de acordo com a Funesc, estão sendo ofertadas 35 vagas, sendo 5 para alunos bolsistas e as demais distribuídas igualmente por gêneros, por ordem de inscrição.

As inscrições acontecem pela internet, através do preenchimento de um formulário eletrônico, e vão até a próxima quinta-feira (23).

Curso de teatro da Funesc

O curso de teatro da Funesc será dividido em duas etapas, a de Iniciação e a de Montagem.

Na etapa de iniciação, os estudantes devem ter aulas sobre fundamentos da linguagem teatral, expressão corporal, estudo de dramaturgias, entre outros.

Já na etapa de montagem, os estudantes aprenderão sobre o processo de montagem de um espetáculo teatral.

Para participar do curso, é preciso ter 18 anos ou mais e morar na Paraíba.