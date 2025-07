Projeto Férias no Parque encerra programação de julho com espetáculo circense e shows infantis

A edição de julho do projeto Férias no Parque será encerrada neste fim de semana, no Parque Solon de Lucena, com muita animação, brincadeiras, espetáculo circense e shows de personagens infantis. A iniciativa da Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), vem proporcionando lazer e diversão para as famílias, com apresentações culturais e atividades lúdicas.

Neste sábado (19), das 16h às 18h, o projeto Férias no Parque contará com apresentação de espetáculo circense, Palhaço Escurinho e Palhaço Vertinho; além dos personagens Mickey e Galinha Pintadinha. Já no domingo (20), no mesmo horário, a diversão continua com o Palhaço Pipoquinha e sua turma; Mexicano Maluco; e os personagens: Baby Shark, Mickey & Minnie, Stitch & Angel, e Lucas Netto (cover).

Quem passar pelo Parque Solon de Lucena neste fim de semana vai encontrar também brinquedos infláveis, parque de diversão, espaços para piquenique e prática de atividades físicas, além da Feira Móvel do Produtor, que participa desta edição, das 15h às 20h, com produtos de moda sustentável, gastronomia e o melhor do artesanato paraibano, aliando qualidade e preços acessíveis para a população.

Serviço:

Férias no Parque

Local: Parque Solon de Lucena, Centro

Horário: das 15h às 20h

Sábado (19)

Espetáculo circense;

Palhaço Escurinho e Palhaço Vertinho;

Mickey e Galinha Pintadinha.

Domingo (20)

Mexicano Maluco;

Palhaço Pipoquinha e sua turma;

Baby Shark, Mickey & Minnie, Stitch & Angel, e Lucas Netto (cover).