onde acompanhar, horário e informações pela Copa do Nordeste 2024

Treze x CRB se enfrentam nesta quinta-feira, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. O jogo está marcado para as 19h, no Estádio Amigão, em Campina Grande.

O Treze é quarto colocado do Grupo B, tem três pontos. Até aqui, o Galo acumula uma vitória e uma derrota no Nordestão.

Já o CRB é o líder do Grupo A. O Galo da Pajuçara venceu as duas partidas que disputou até aqui. Nesta quinta-feira, é jogar fora de casa para manter os 100% de aproveitamento.

Dia, hora e local de Treze x CRB

Dia: 15/02

Hora: 19h

Local: Estádio Amigão, em Campina Grande

Transmissão de Treze x CRB

Onde assistir : Nosso Futebol (pay-per-view)

Onde assistir: Nosso Futebol (pay-per-view)

Onde acompanhar em tempo real: uma hora antes de a bola rolar, o ge Paraíba entrará em campo atualizando todos os detalhes lance a lance.

Prováveis escalações

Treze: Igor Rayan, Guilherme Lucena, Luís Fernando, Rafael Castro e Higor; Roberto, Juninho e Edmundo; Will Viana, Xandy e Lucas Mineiro (Jonatha) Téc.: William De Mattia.

Igor Rayan, Guilherme Lucena, Luís Fernando, Rafael Castro e Higor; Roberto, Juninho e Edmundo; Will Viana, Xandy e Lucas Mineiro (Jonatha) William De Mattia. CRB: Matheus Albino, Hereda, Saimon, Fábio Alemão e Willian Formiga; Falcão, Rômulo e Jorginho; Mike, Léo Pereira e Anselmo Ramon. Téc.: Daniel Paulista.

Arbitragem

Árbitro principal: Léo Simão Holanda (CBF-CE)

Léo Simão Holanda (CBF-CE) Assistente 1: Francisco Marcondes Mendes Simão (CBF-CE)

Francisco Marcondes Mendes Simão (CBF-CE) Assistente 2: Tiago Castro e Silva (CBF-CE)

Tiago Castro e Silva (CBF-CE) Quarto árbitro: Diego Roberto Souza de Melo (CBF-PB)

Dia a dia do Treze

O elenco trezeano se reapresentou no Estádio Presidente Vargas.

O grupo principal fará um treino regenerativo no período da tarde, enquanto o segundo grupo treinará.

O elenco trezeano treinará durante a tarde no PV.



