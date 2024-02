Hulk vira o 20º maior artilheiro do Atlético-MG e se aproxima do gol 100

Um dos grandes ídolos da história do Atlético-MG é o atacante Hulk. Com apenas três anos de história com a camisa atleticana, o paraibano enfileirou títulos, prêmios individuais e já é o 20º maior artilheiro da história do Galo. Além disso, depois de marcar duas vezes na vitória diante do Athletic, na última quinta-feira, pela 4ª rodada do Campeonato Mineiro, o jogador natural de Campina Grande se aproximou do gol de número 100 pela agremiação de BH.

Hulk igualou Paulo Isidoro com 98 gols e entrou na lista dos 20 maiores artilheiros da história do Atlético-MG. Agora, o paraibano está atrás de Alvinho e Campo, com 100 gols cada, e Resende e Marcelo Oliveira, que têm 104, respectivamente. Com mais seis gols na conta, ele se torna o 16º maior.

Até aqui, no Campeonato Mineiro 2024, Hulk foi titular em três dos quatro jogos do Atlético-MG e participou ativamente de cinco dos sete gols do Galo de Belo Horizonte no estadual.

Hulk é o 20º maior artilheiro; veja a lista