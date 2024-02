Juan Sforza assina contrato com o Vasco até 2028

Sforza assina contrato com o Vasco até 2028; anúncio depende dos exames médicos

Na segunda-feira de carnaval, o Vasco da Gama adicionou um novo capítulo à sua história ao finalizar a contratação do volante Juan Sforza. Após o término do Pré-Olímpico, o clube concretizou o acordo com o jogador argentino, aguardando agora sua chegada ao Rio de Janeiro para a realização dos exames médicos e o anúncio oficial. Sforza, de apenas 21 anos, estendeu seu compromisso com o clube até dezembro de 2028, consolidando assim uma aposta de longo prazo no talento do jovem atleta.

A trajetória de Sforza no Pré-Olímpico trouxe-lhe não apenas experiência internacional, mas também reconhecimento pelas suas habilidades em campo, com uma atuação destacada na vitória argentina sobre o Brasil por 1 a 0, no último domingo. Enquanto a seleção brasileira se viu fora das Olimpíadas, os argentinos garantiram sua vaga em Paris, em julho deste ano, com o contributo do promissor volante.

A concretização da transferência envolvendo o Vasco e o Newell’s Old Boys foi selada com a assinatura do jogador e a troca de documentos entre os clubes. Agora, com a formalização do contrato de Sforza, resta apenas a etapa dos exames médicos, que devem ser realizados nos próximos dias em solo brasileiro, antes do anúncio oficial da chegada do jogador ao clube carioca.

A contratação de Sforza soma-se a uma série de reforços anunciados pelo Vasco para a temporada. Com a chegada do goleiro Keiller, dos zagueiros João Victor e Robert Rojas, do lateral-esquerdo Victor Luis, do volante Pablo Galdames e dos atacantes David e Adson, o clube demonstra sua determinação em fortalecer o elenco e buscar seus objetivos no cenário esportivo nacional e internacional.

Fonte: ge