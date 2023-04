Marcha em Brasília

João Pessoa ingressará na Associação Nacional de Secretários e Dirigentes de Turismo

25/04/2023 | 21:00 | 48

O secretário de Turismo de João Pessoa, Daniel Rodrigues, está participando da 2ª Marcha dos Secretários de Turismo, que teve início nesta terça-feira (25), em Brasília (DF). O evento, que segue até a próxima quinta-feira (27), está sendo organizado pela Associação Nacional de Secretários e Dirigentes de Turismo (Anseditur).

De acordo com o secretário, a Capital paraibana está ingressando na entidade este ano. “É importante João Pessoa estar associada à entidade para, a partir de então, poder contribuir ainda mais com o desenvolvimento de políticas públicas para o turismo em todos os municípios brasileiros”, enfatizou Daniel Rodrigues.

Nesse primeiro dia do evento, ocorreu a posse da diretoria da Anseditur, cujo secretário de Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira, assumiu a presidência. Pela manhã, houve uma assembleia geral da entidade, onde foi discutido o planejamento estratégico de atuação dos secretários. À tarde, foi realizada uma mesa-redonda abordando o tema ‘Inovação em Turismo e Tendências do setor para 2023’, com palestras do empresário Guilherme Alcorta (CEO da Panrotas), Felipe Sintra (Vertical do Turismo da Tik-Tok) e Jaqueline Gil (diretora de Marketing da Embratur).

A programação seguiu com uma palestra da secretária executiva da Anseditur, Meyre France, que abordou o tema ‘Como se associar e benefícios da Anseditur para os municípios’. Em outra mesa-redonda, foram discutidos os projetos que estão em andamento na Câmara Federal e que são relevantes para o Turismo em 2023.

O deputado federal paraibano, Romero Rodrigues, presidente da Comissão de Turismo da Câmara Federal, foi o responsável pela palestra que contou como mediador Cristiano Araújo, vice-presidente da Região do Centro-Oeste Anseditur e secretário do Estado de Turismo do Distrito Federal-DF); Alexandre Rossi, diretor de Projetos Anseditur e secretário Municipal de Turismo da Mata de São João-BA.

Segundo dia – Nesta quarta-feira (26), no período da manhã, os secretários voltarão a discutir o planejamento estratégico. À tarde, haverá um debate sobre ‘Perspectivas do Ministério do Turismo e principais planejamentos das Secretarias Nacionais. Os palestrantes serão: Carlos Henrique Sobral, secretário Nacional de Infraestrutura, Crédito e Investimento no Turismo; e Débora Barboza, secretária Nacional de Planejamento, Sustentabilidade e Competitividade no Turismo. Já os mediadores são: Ítalo Mendes, vice-Presidente da Anseditur e Secretário Municipal de Turismo de Grão Mogol-MG; e Rodolfo Marinho, vice-Presidente da Região Sudeste Anseditur e Secretário Municipal de Turismo de São Paulo-SP.