onde assistir, escalações prováveis e estatísticas

Botafogo-PB x São José-RS é o próximo desafio do Belo na Série C do Campeonato Brasileiro. O confronto contra o Zeca é válida pela 5ª rodada, partida atrasada, devido à tragédia climática no Rio Grande do Sul. O jogo está marcado para esta quarta-feira (17), às 20h, no Estádio Almeidão. O duelo marca o embate entre perspectivas diferentes na competição.

+ Série C 2024: clubes participantes, onde assistir, regulamento e cotas

Botafogo-PB x São José-RS: equipes se enfrentam em partida atrasada, válida pela 5ª rodada da Série C.. Arte/Cisco Nobre

Para o confronto contra o São José-RS, o Botafogo-PB vem de um empate com o Confiança, em 3 a 3. Com o resultado, o Belo chegou aos 25 pontos naSérie C. Após 12 jogos na competição, o Alvinegro da Estrela Vermelha soma sete vitórias, quatro empates e uma derrota.

+ Confira a tabela da Série C

A partida contra o Zeca marca o segundo jogo da equipe paraibana em casa, em uma sequência de três, sendo o primeiro contra o Confiança. A última partida do Botafogo-PB, antes de voltar a jogar fora de casa, será contra o ABC, no próximo domingo (21).

Botafogo-PB x Confiança terminou empatado em 3 a 3. Cristiano Santos / Botafogo-PB

No outro lado do confronto, o São José-RS vem de uma derrota, para o Sampaio Corrêa, por 2 a 0. Na Terceirona, o Zeca é o lanterna do campeonato, com apenas cinco pontos conquistados. Ao todo, o clube do Rio Grande do Sul tem uma vitória, dois empates e nove derrotas.

Estatísticas dos times

BOTAFOGO-PB : 12j | 7v | 4e | 1e | 21gm | 13gs | 8sg

: 12j | 7v | 4e | 1e | 21gm | 13gs | 8sg SÃO JOSÉ-RS : 12j | 1v | 2e | 9d | 7gm | 17gs | -10

Dia, local e hora de Botafogo-PB x São José

Dia : 17/07

: 17/07 Hora : 20h

: 20h Local : Estádio Almeidão

Transmissão

Onde assistir : DAZN e Nosso Futebol+

: DAZN e Nosso Futebol+ Onde ouvir : a rádio CBN Paraíba traz todas as emoções da partida na voz de Raelson Galdino , que terá os comentários de Phillipy Costa . As reportagens serão feitas por Max Oliveira e Fabiano Sousa .

: a rádio traz todas as emoções da partida na voz de , que terá os comentários de . As reportagens serão feitas por e . Onde acompanhar : uma hora antes da partida, o ge entra em campo com o Tempo Real.

Escalações prováveis

BOTAFOGO-PB : Dalton; Erick (Lenon), Reniê, Lucas Balardin e Evandro; Gama, Edmundo, Bruno Leite e Warley Jr. (Vinícius Leite); Jô e Joãozinho. Técnico : Evaristo Piza.

: Dalton; Erick (Lenon), Reniê, Lucas Balardin e Evandro; Gama, Edmundo, Bruno Leite e Warley Jr. (Vinícius Leite); Jô e Joãozinho. : Evaristo Piza. SÃO JOSÉ-RS : Fábio Rampi; Samuel, Tiago Pedra, Fredson e Jadson; Márcio Jonatan, Rafael Carilho, Raimundo Nonato e Alessandro Vinícius; Edinho e Renê Sousa. Técnico : Rogério Zimmermann.

Arbitragem

Árbitro principal : Wallas Martins Lopes (CBF/MA)

: Wallas Martins Lopes (CBF/MA) Assistente 1 : Ivanildo Gonçalves da Silva (CBF/MA)

: Ivanildo Gonçalves da Silva (CBF/MA) Assistente 2 : Edna Cristina Santos Ferreira (CBF/MA)

: Edna Cristina Santos Ferreira (CBF/MA) Quarto árbitro : Diego Roberto Souza de Melo (CBF/PB)

Dia a dia do Botafogo-PB

O elenco do Botafogo-PB se reapresentou na manhã de domingo, após o empate com o Confiança.

Jô e Lenon também concederam entrevista coletiva antes do início dos treinamentos. O Belo realizou um treino durante o período da tarde.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba